Stephen Baldwin (52) hofft offenbar darauf, bald Opa zu werden. Der Schauspieler hat mit dem US-Promiportal "TMZ" über seinen Schwiegersohn Justin Bieber (24, "Purpose") gesprochen und verraten, dass dieser von "seiner eigenen Familie" träumt. Der Ehemann seiner Tochter Hailey (22) scheint ihn auch sonst sehr zu begeistern.

"Er weiß, was er will, und er hat sich jetzt darum gekümmert, und er verfolgt die Vision und seine Träume von einer eigenen Familie", erklärte Stephen Baldwin über Bieber. Sie freuen sich sehr darüber, so der Schauspieler weiter, sein Schwiegersohn habe seine ganze Karriere lang alles gegeben, jetzt nehme er sich Zeit für sich selbst.

Zwei "große Kinder"

Bieber und Hailey Baldwin hatten im September heimlich in Manhattan geheiratet, bestätigten das aber erst im November. Momentan sollen sie eine große Hochzeitsfeier planen. "Es braucht viel Zeit, um zu koordinieren, was sie tun", so Stephen Baldwin: "Ich bin nicht sicher, wo das alles hinführen wird, aber es wird alles nett." Bieber und seine Tochter wollten im Moment "einfach etwas wirklich Besonderes, Schönes und Spirituelles haben, und sie werden sich so viel Zeit nehmen, wie sie brauchen, um es so zu organisieren, wie sie es sich wünschen und vorstellen".

Stephen Baldwin und der Popstar scheinen ansonsten viel Spaß miteinander zu haben: Sie seien sich durchaus ähnlich, so der 52-Jährige. "Das Coolste an Justin für mich ist", fügte er hinzu, "dass er so ein großes Herz hat. Er liebt die Menschen einfach." Genau wie er selbst weigere sich Bieber, erwachsen zu werden und sei gerne ein "großes Kind". Zudem sei es dem Sänger wichtig, etwas zu bewirken, die Leben anderer zu berühren.