Physik-Genie Stephen Hawking (1942-2018) ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Wie seine Familie am Mittwochmorgen bekannt gab, starb der berühmte britische Wissenschaftler in seinem Haus in Cambridge. Einem breiten Publikum war Hawking nicht nur durch seinen Bestseller "Eine kurze Geschichte der Zeit" bekannt. Er hatte auch einige Cameos in TV-Serien.

Er war unter anderem in einer Episode von "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert" zu sehen, zudem hatte er in Folgen von "Die Simpsons" und "Futurama" Gastauftritte. Weitere Cameos in den TV-Serien "Cosmo und Wanda", " The Big Bang Theory" sowie bei der Show "Monty Python Live (mostly)" kamen hinzu. Auch an Songs wirkte der beliebte Wissenschaftler, der an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS litt und dadurch auf einen Rollstuhl und einen Sprachcomputer angewiesen war, mit.

Nach der TV-Biografie "Hawking - Die Suche nach dem Anfang der Zeit" (2004) mit Benedict Cumberbatch (41) in der Hauptrolle basiert auch der Kinofilm "Die Entdeckung der Unendlichkeit" (2014) auf dem Leben des Star-Physikers. Hawking wird darin von Eddie Redmayne (36) gespielt, der dafür mit dem Golden Globe und dem Oscar als "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet wurde. Nach dem Tod von Stephen Hawking trauerten auch viele Hollywood-Stars in den sozialen Medien um den Wissenschaftler.

"Er schwebt jetzt über uns"

Auf dem Twitter-Account der Sitcom "The Big Bang Theory" heißt es zu einem Bild, das Hawking mit den Serien-Stars zeigt: "In liebevoller Erinnerung an Stephen Hawking. Es war eine Ehre, ihn bei #BigBangTheory zu haben. Danke, dass Sie uns und die Welt inspiriert haben." Die US-Raumfahrtbehörde NASA schrieb: "Seine Theorien haben ein Universum von Möglichkeiten eröffnet, das wir und die Welt erforschen. Mögen Sie wie Superman in Mikrogravitation fliegen, wie Sie es 2014 zu Astronauten gesagt haben."

"The Big Bang Theory"-Star Mayim Bialik (42) trauert ebenfalls um "den größten Physiker unserer Zeit": "Er schwebt jetzt über uns und staunt über alles." Ihre Kollegin Kaley Cuoco (32) fügt hinzu: "Es war wirklich so eine Ehre, mit dem unglaublichen Stephen Hawking arbeiten zu dürfen. Er brachte uns zum Lachen und wir brachten ihn zum Lachen." Sein Leben und sein Werk seien oft Thema bei "The Big Bang Theory" gewesen: "Sie werden vermisst werden, aber die Welt ist dankbar für das Wissen und den Mut, den Sie auf Ihrem Weg hinterlassen haben. Danke, dass Sie eine Inspiration für alle waren." Schauspieler Macaulay Culkin (37) twitterte: "Ich habe gerade von Stephen Hawkings Tod gehört. Er war sowohl ein Genie als auch mein Lieblings-Simpsons-Charakter. Wir werden dich vermissen, Kumpel."