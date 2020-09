Sehen Sie im Video: Steve Urkel – was macht "Alle unter einem Dach"-Star Jaleel White heute?









In der Rolle des Steve Urkel wird Jaleel White in den 1990er-Jahren weltberühmt.





Von 1989 bis 1998 spielt er den Fanliebling in der Sitcom "Alle unter einem Dach".





Doch was macht er nach dem Ende der Serie?





Seine Bekanntheit als Steve Urkel stellt den Schauspieler in den Folgejahren vor Probleme.





Auf die ikonische Rolle folgen kleine Gastauftritte in anderen Serien. Bekannte Beispiele sind "Dr. House", "Navy CIS" und "Castle".





2012 nimmt er an "Dancing With The Stars" teil – dem US-amerikanischen "Let’s Dance". Dabei belegt er mit seiner Partnerin Kym Johnson den siebten Platz.





Neben seiner Schauspielkarriere ist White auch als Moderator tätig.





Zwei Staffeln lang moderiert er die US-Spielshow "Total Blackout".





2018 ergattert der Schauspieler eine Rolle in Clint Eastwoods Drama "15:17 to Paris".





Auf Instagram lässt der ehemalige Sitcom-Star seine Fans an seinem Privatleben teilhaben.

Mehr