Steven Seagal (66) hat am Donnerstag ein Interview fluchtartig verlassen, nachdem er zu Missbrauchsvorwürfen befragt wurde, die von mehreren Frauen erhoben wurden. Der Schauspieler hatte zuvor bereits alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Während eines TV-Interviews mit "BBC Newsnight" thematisierte Moderatorin Kirsty Wark (63) auch die Vorwürfe. "Sie verbringen offensichtlich viel Zeit in Russland, Sie verbringen viel Zeit in Amerika, machen Filme und so weiter", begann sie. "Was Ihr Leben in Amerika angeht, waren Sie sehr stark betroffen von Vorwürfen sexueller Belästigung. Es gab einen Vergewaltigungsvorwurf. Ich frage mich, wie Sie damit umgehen." Daraufhin befreite sich Seagal, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, von seinem Mikrofon, stand auf und verschwand aus dem Sichtfeld der Kamera.

Wark rief noch einmal nach dem Schauspieler, als keine Reaktion kam, fuhr sie fort und sagte über Seagal: "Obwohl er natürlich nicht geantwortet hat, hat er die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, zuvor bestritten." Anfang September hatte das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Los Angeles eine Anklage gegen Seagal abgelehnt.