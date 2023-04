Nach der Klage einer Frau, die im Alter von 16 Jahre mit Steven Tyler zusammen war, äußert sich nun der Sänger zu den Vorwürfen.

Rockstar Steven Tyler (75) werden von der US-Amerikanerin Julia Misley unter anderem sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Jetzt äußerte sich Tyler zu der Klage.

Die Beziehung zwischen der damals 16-Jährigen und dem Aerosmith-Sänger soll 1973 begonnen haben. Tyler streitet die Vorwürfe nun ab. In seiner Antwort vor dem Los Angeles County Superior Court hat er laut "People" eine "lange Reihe von Verteidigungen" aufgeführt.

Darin gebe er an, dass die Klägerin ihrer sexuellen Beziehung zugestimmt habe und dass er als ihr gesetzlicher Vormund zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Vorfälle Immunität gehabt hätte. Er beantragte die vollständige Abweisung der Klage. Der Anwalt der Klägerin bezeichnete Tylers Verhalten als "gaslighting".

Misley, die damals noch Holcomb hieß, behauptet in ihrer Klage, die vor drei Monaten eingegangen war, den Sänger nach einem Konzert kennengelernt zu haben. Auf einem Hotelzimmer soll es zu mehreren illegalen sexuellen Handlungen gekommen sein, für die sie nun eine Entschädigung fordert.

Machtlos gegenüber "Tylers Macht, Ruhm und finanziellen Möglichkeiten"

Drei Jahre soll die Beziehung danach noch gegangen sein. Die Klägerin gibt an, dass sie damals "machtlos" gewesen sei, "Tylers Macht, Ruhm und beträchtlichen finanziellen Möglichkeiten zu widerstehen". Auch für die psychischen Folgen der Beziehung fordert sie Entschädigung.

Die Beziehung ging so weit, dass Tyler mit dem Einverständnis von Holcombs Mutter die Vormundschaft für das Mädchen zugesprochen bekam. Der Beklagte habe sie "genötigt und überzeugt zu glauben", dass sie eine "'romantische Liebesbeziehung'" mit ihm führt. Er soll sie mit auf Tour genommen, mit Drogen versorgt und zu einer Abtreibung gezwungen haben.

Tyler schrieb selbst über Beziehung zu einer Minderjährigen

Tyler hatte in seinen 2012 erschienenen Memoiren "Does the Noise in My Head Bother You?: A Rock 'n' Roll Memoir" selbst von der Beziehung zu einer Minderjährigen berichtet, für die er das Sorgerecht bekommen hatte und die er auf Tour mitnahm.

Möglich wurde die Klage im Staat Kalifornien, da eine entsprechende Verjährungsfrist für den sexuellen Missbrauch Minderjähriger vorübergehend ausgesetzt worden ist.