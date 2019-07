Große Sorge um Stevie Wonder (69): Wie der Soul-Musiker nun selbst bei seinem Konzert im Londoner Hyde Park verkündet hat, wird er notgedrungen eine Live-Pause einlegen. Der Grund: Er braucht eine Nierentransplantation.

Unter anderem veröffentlichte das US-Branchenblatt "Variety" einen Tweet, in dem Wonder seine Pause auf der Bühne verkündet. Er wolle noch drei weitere Shows spielen, bevor dann die Operation im September stattfinde. Es gehe ihm gut, versicherte der Musiker mehrfach. Er habe bereits einen Spender gefunden. "Ich will nicht, dass ihr irgendwelche Gerüchte hört. Ich habe euch erzählt, was Sache ist", so der 69-Jährige weiter.

Bereits vor seiner Ankündigung kursierten Gerüchte, dass der Musiker, der durch Songs wie "I Just Called To Say I Love You" und "Superstition" weltberühmt wurde, gesundheitlich angeschlagen sei.