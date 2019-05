Der englische Sänger Sting (67, "Englishman in New York") hat sich mit seiner Frau Trudie Styler (65) einen Lebenstraum erfüllt und in langer Arbeit eine Villa in der Toskana wiederaufgebaut. "Es war ziemlich verfallen. Wir kauften es für einen Song, vielleicht zwei, ich bin mir nicht sicher", erzählte er "CBS News" über das Anwesen mit dem Namen "Il Palagio". Es liegt etwa eine Stunde südlich von Florenz in der Gemeinde Rignano sull'Arno.

Nachdem sie das 400 Jahre alte Haus renoviert gehabt hätten, sei mit Hilfe von Experten das Umland wieder in Schuss gebracht worden - von den Olivenhainen bis zum Weinberg. Für Sting und Styler sei es ein Sommerhaus für die ganze Familie samt Kindern und Enkelkindern. Sie seien sehr stolz auf das, was sie geschaffen hätten, und auch die Einheimischen hätten es ihnen gedankt: "Sie kamen und sagten: 'Ihr habt wieder Leben an diesen Ort gebracht: Grazie'." Am 24. Mai erscheint mit "My Songs" überdies ein Best-Of-Album des Sängers.