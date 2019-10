Musiker, Schauspieler, Aktivist: Gordon Matthew Thomas Sumner alias Sting (68, "My Songs") hat in seinem Leben viel erreicht. Dafür ehrt ihn das Musikmagazin "Rolling Stone" nun mit dem ersten International Music Award in der Kategorie "HERO". Sting wird den Preis im Rahmen eines Live-Auftritts persönlich entgegennehmen.

"Es ist mehr als 40 Jahre her, dass Sting mit The Police seine fulminante Weltkarriere startete. Heute kennt jeder seine Hits, ob 'Message In a Bottle', 'Every Breath You Take' oder 'Englishman In New York'. Sie wurden gecovert, orchestriert und gesampled, sie zählen zum popkulturellen Erbe", begründet Chefredakteur Sebastian Zabel die Entscheidung des Magazins.