Kylie Jenner (22) genießt ihr Dasein als jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt und will auch ihre Familie daran teilhaben lassen. Mit gerade einmal zwei Jahren wird Stormi, ihre gemeinsame Tochter mit Rapper Travis Scott (27), zu jedem erdenklichen Anlass von ihrer Mutter verwöhnt und reichlich beschenkt - oftmals ungeahnt dessen, was sie schon begreifen kann. Jüngstes Beispiel: Zu ihrem Geburtstag am 1. Februar wartete ein ganzer Jahrmarkt auf die Kleine. In der "Stormiworld", wie Kylie Jenner den Rummel auf Instagram betitelte, wurden die Gäste mit einigen Besonderheiten überrascht.

Durch einen riesigen, aufblasbaren Stormi-Kopf gelangten prominente Gäste wie Kylie Jenners Schwestern Kendall Jenner (24), Kim (39) und Khloé Kardashian (35) oder Justin Biebers Ehefrau Hailey (23) auf das Gelände des Vergnügungsparks. Dort standen ein eigenes Fahrgeschäft und Spieleautomaten sowie ein Merchandise-Stand mit Stormi-Klamotten und Accessoires bereit. Auch die Figuren des Kinofilms "Trolls" hatte Jenner zu der Geburtstagssause geladen. Die pinke Hauptfigur namens Prinzessin Poppy war nicht zum ersten Mal zu Gast im Hause Jenner.

Pinker Troll und ein weißes Haus zu Weihnachten

Auch zu Weihnachten wartete auf Stormi, die regelmäßig in Kleidung und Schuhen von Nike, Giuseppe Zanotti, Gucci oder Louis Vuitton zu sehen ist, dieses besondere Geschenk: Poppy überraschte die Kleine in ihrem Zuhause und tollte mit ihr im Garten. Im Grünen hatte Jenner dann noch ein überdimensionales Spielhaus in Weiß inklusive Spielecke, Schminktisch und Balkon aufbauen lassen. Im Netz reagierten mehrere Nutzer teils mit bissigen Kommentaren auf das Miniaturhaus-Geschenk. "Das Spielhaus von Stormi ist größer als die meisten Apartments", lautete beispielsweise ein Kommentar.

Jahrmarkt-Premiere am ersten Geburtstag

Stormis zweiter Geburtstag am vergangenen Wochenende stand unter dem Motto "2 ist besser als 1". Das kann nicht nur auf das Alter der Promi-Tochter, sondern auch darauf zurückzuführen sein, dass Stormi bereits an ihrem ersten Geburtstag mit einem Rummel inklusive Live-Auftritte, Kettenkarussell, Riesen-Kuscheltiere und einem Spiele-Paradies beschenkt wurde. Damals war unter anderem DJ Khaled (44) unter den Gästen.

Stormi wird zum Make-up-Star

Kylie Jenner, die das Make-up-Unternehmen "Kylie Cosmetics" gegründet hat, weiß auch ihr Geschäft mit Privatem zu verbinden: Aktuell ehrt sie ihre Tochter mit einer eigenen Make-up-Kollektion, die seit 1. Februar erhältlich ist: Produkte der "The Stormi Collection" sind mit bunten Schmetterlingen auf pastellfarbenen Hintergrund verziert, dazwischen prangt der Name "Stormi" in Großbuchstaben. Die Farben fallen knallig aus: Eine Lidschatten-Palette enthält unter anderem ein kräftiges Lila, glitzerndes Gold und intensives Orange.