Mehr als durch ihr Engagement in erotischen Filmen dürfte Stormy Daniels (41) der breiten Masse vor allem in Verbindung mit US-Präsident Donald Trump (73) ein Begriff sein. Die Erotikdarstellerin machte 2018 eine angebliche Affäre mit Trump aus dem Jahr 2006 öffentlich, auf die ein Schweigegeldskandal sowie mehrere Gerichtsprozesse folgten. Jetzt versucht sich Stephanie Clifford, so Daniels bürgerlicher Name, in einem für sie gänzlich neuen Terrain: Sie wird Superheldin in einer Comicbuchreihe. Das berichtet unter anderem "The New York Times".

Bei der mehrteiligen Reihe "Stormy Daniels: Space Force", die im Herbst erscheinen soll, handelt es sich laut Herausgeber TidalWave Comics um eine "rasante Action- und Abenteuerserie" mit einer Mischung aus "Barbarella", "Star Trek" und "Stripperella". "Natürlich ist das alles satirisch," erklärte Daniels gegenüber der internationalen Nachrichtenagentur Reuters. An die Macher habe die US-Amerikanerin allerdings eine Bedingung gestellt: Sie wolle in den Comics nicht als dumm dargestellt werden. Sie so einzuschätzen wäre "ein schwerwiegender Fehler". Daniels erklärte: "Denn sobald ich in der Tür stehe, trete ich jedem im Raum in den Hintern."