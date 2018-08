Auch die britische Ausgabe von "Promi Big Brother" ist in eine neue Staffel gestartet. Eigentlich hätte das Porno-Sternchen Stormy Daniels (47) auch dabei sein sollen. Doch die Erotikdarstellerin, die felsenfest behauptet, eine Affäre mit US-Präsident Donald Trump (72, "Great Again") geführt zu haben, sagte in letzter Sekunde doch ab - trotz kolportierter Rekordgage von fast einer Million Dollar. Nun widersprach sie laut der Seite "Variety" aber Gerüchten, wonach Gier nach noch mehr Geld der Grund für die Absage sei.

Berichten zufolge sei sie ausgestiegen, weil man ihre Last-Minute-Forderung von weiteren 100.000 Dollar nicht nachkommen wollte. Dies entspreche jedoch nicht der Wahrheit. In der Talk Show "Loose Women" habe sie demnach verraten, dass ihre erst sieben Jahre alte Tochter der Grund für den Rückzieher gewesen sei. Nach der eingereichten Scheidung durch ihren Ehemann Glendon Crain im vergangenen Monat, der ebenfalls als Pornostar tätig ist, sei ein Sorgerechtsstreit entbrannt. Und genau aus diesem Grund sah sie sich nicht in der Lage, sich für mehrere Tage in den Container sperren zu lassen.