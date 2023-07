Trubel in Hollywood. Nach den Autor:innen legen jetzt auch viele Schauspieler:innen ihre Arbeit nieder. In einer flammenden Rede hat die Vorsitzende der Schauspielergewerkschaft Sag-Aftra, "Nanny"-Star Fran Drescher, die Entscheidung begründet. Gespräche zwischen der Gewerkschaft und den Studios waren im Vorfeld gescheitert, Drescher nannte die Studios in ihrer Rede "widerlich" und warf ihnen vor, "dass sie links und rechts Geld verlieren, während sie ihren CEOs Hunderte von Millionen Dollar geben".

Schauspielerstreik in Hollywood: Fran Drescher hält emotionale Rede

Durch neue Streamingmodelle und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz würden die Schauspieler:innen "an den Rand gedrängt, nicht respektiert und entehrt". Als Schauspielerin und Vorsitzende fand Drescher eindeutige, harte Worte. "Was hier passiert, ist wichtig, weil das, was uns passiert, in allen Bereichen der Arbeitswelt passiert, wenn die Arbeitgeber die Wall Street und die Gier zu ihrer Priorität machen und die wichtigen Mitarbeiter vergessen, die die Maschine zum Laufen bringen", sagte sie.