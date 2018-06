Es war ein kurzes Intermezzo: Die Münsteraner Schauspielerin Louisa von Spies (34) verlässt die Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe" (werktags, 15:10 Uhr, das Erste) schon wieder. Seit 7. Mai war sie darin als durchgestylte Desirée zu sehen. Am morgigen Freitag nimmt sie ihren Hut. Danach kümmert sie sich unter anderem weiter um ihr erstes Studioalbum. Wie es darum steht, erklärt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Dabei verrät die Frau, die ihrem Nils (Florian Stadler) in der TV-Serie total den Kopf verdrehte, aber auch, was sie privat an Männern anziehend findet.

Sie arbeiten aktuell an Ihrem ersten Studioalbum. Was können Sie uns dazu schon verraten?

Louisa von Spies: Alle Songs sind von mir geschrieben. Auf Deutsch und Englisch. Es ist ein Singer-Songwriter-Album.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

von Spies: Das hat in der Schule angefangen. Ich habe sehr viele musikalische Projekte hinter mir. Die Realisation meines ersten Albums ist ein lang gehegter Wunsch von mir.

Welche musikalischen Idole haben Sie?

von Spies: Musikalische Idole gibt es unendlich viele. Eine besondere Rolle spielt eine alte Freundin von mir, Stella, die ich während meiner Schulzeit kennengelernt habe. Sie ist bis heute eine der besten Sängerinnen, die ich kenne.

Wer oder was inspiriert Sie zu Ihren Songs?

von Spies: Meine Lieder besingen meistens die Liebe. Das ist manchmal fröhlich, aber oft auch melancholisch oder sogar sehr traurig.

Apropos, Liebe. In "Sturm der Liebe" haben Sie Nils (Florian Stadler) gehörig den Kopf verdreht. Was macht einen Menschen für Sie privat attraktiv?

von Spies: Intelligenz und Humor.

Welcher modische Style gefällt Ihnen bei Männern am besten?

von Spies: Ich mag es, wenn ein Mann flexibel ist in der Kleidungsfrage. Er sollte sich sowohl im Freizeitlook, als auch im eleganten Anzug wohlfühlen. Für mich ist Mode Abwechslung.

Sind Sie selbst eine Trendsetterin?

von Spies: Nein. Ich mag sehr unterschiedliche Styles zu jeweils unterschiedlichen Anlässen. Von Abendkleid bis Jogginghose ist bei mir alles willkommen. Da bin ich eher amerikanisch.

Was ist ein absolutes Fashion-No-Go für Sie?

von Spies: Ungewaschen sein!

Welche Kalorienbombe gönnen Sie sich manchmal?

von Spies: Eis!