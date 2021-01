Steckt im Thunfisch-Sandwich gar kein Fisch? Diesem Vorwurf sieht sich gerade die Fastfood-Kette Subway ausgesetzt. Starlet Jessica Simpson nutzte das, um zu zeigen, dass sie auch über sich selbst lachen kann.

"Eat fresh" - das ist eigentlich der Slogan der Sandwich-Kette Subway. Doch ein ausgemachter Skandal um die Thunfisch-Baguettes des Schnellrestaurants dürfte gerade vielen potenziellen Kunden den Appetit verderben. Nun hat sich auch die Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson in den Skandal eingemischt. Doch darüber freuen dürfte sich die Kette nicht.

Und dass, obwohl der Tweet der 40-Jährigen an der Oberfläche bestärkend für das Unternehmen klingt. "Das ist okay, Subway. Es IST verwirrend", schrieb Simpson auf ihrem Twitter-Account und verlinkte einen TV-Bericht zu dem Skandal. Doch was wie Unterstützung klingt, ist eigentlich ein beißender Witz auf Kosten Subways - und von Simpson selbst.

Hühnchen oder Thunfisch?

Denn der einstige Teenie-Star zementierte vor vielen Jahren bei dem Thema ihren Ruf als dummes Blondchen. In ihrer Reality-TV-Sendung "Newlyweds: Nick and Jessica", die ihre Hochzeit mit Nick Lachey dokumentierte, setzte sie sich 2003 beim Essen gehörig in die Nesseln. "Ist das Hühnchen, was ich hier esse, oder ist das Fisch?", fragte Simpson unbedarft - und zum sichtbaren Schock ihres Liebsten. "Ich weiß, dass es Tuna ist. Hier steht es sei Hähnchen am Meer (Chicken by the sea). Bin ich blöd?" Völlig verdattert starrte Nick sie an, schaute wieder weg. Das sei nur die Marke, erklärte ihr der um Fassung ringende Verlobte schließlich. "Weil Thunfisch so beliebt ist, wie Hähnchen. Es ist das Hähnchen das Meeres (Chicken of the Sea)." Dann habe sie das wohl falsch gelesen, versucht Simpson sich noch herauszureden. Doch da war der Ruf schon ruiniert.

Doch während Simpsons Karriere von der naiven Art eher profitiert haben dürfte, darf sich Subway darauf wohl keine Hoffnungen machen. Der Restaurantkette wird vorgeworfen, ihre Thunfisch-Sandwiches statt mit echtem Fisch nur mit einer Paste zu belegen, die Aussehen, Konsistenz und Geschmack des beliebten Belags imitieren soll. Das berichtet die "Washington Post". In einer Klage, die dem Konzern Betrug, vorsätzliche Täuschung und weitere Vergehen vorwirft, heißt es demnach, dass die Paste nicht einmal Fisch beinhalten soll. Woraus sie genau besteht, verrät die Anwältin des Klägers aber nicht. Subway weist die Vorwürfe zurück.

In der Antwort auf Simpson versucht Subways Social-Media-Team immerhin, die Situation mit Humor zu retten. "Wir wollten dich gerade anrufen. Wir können das bestätigen: Es handelt sich zu 100 Prozent um frei gefangenen Thunfisch. Und zu 100 Prozent nicht um Hühnchen."

Quelle: Twitter