50 Cent hat zugelegt – das war bei der Super-Bowl-Halbzeitshow nicht zu übersehen. Im Internet gab es danach viele hämische Sprüche. Der Rapper reagiert darauf ganz souverän.

Die Halbzeitshow beim Super Bowl in Los Angeles war in diesem Jahr ein Klassentreffen der Hip-Hop-Superstars: Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar und Mary J. Blige gaben sich die Ehre und performten ihre größten Hits. Ein weiterer Rapper war als Überraschungsgast mit von der Partie: Der Auftritt von 50 Cent war vor der Show nicht angekündigt worden.

Der 46-Jährige hing in einem Raum des Luxus-Anwesens, welches die Kulisse für die Show bildete, kopfüber von der Decke und spielte seinen Song "In da Club" an – eine Anspielung auf das Originalvideo zu dem Track. Viele Fans fühlten sich dadurch in ihre Jugend versetzt, doch eines war ebenso unübersehbar: Während 50 Cent im Clip von 2009 noch einen muskulösen Oberkörper zur Schau stellen konnte, hatte er fast 13 Jahre später einige Kilo mehr auf den Rippen, die durch ein weißes Feinripp-Unterhemd nur notdürftig kaschiert wurden.

NFL-Finale Halbzeit-Show beim Super Bowl in Bildern: die Rapper und die Promis 1 von 15 Zurück Weiter Zurück Weiter Halbzeit in Ingelwood: Als Bühne ist im Stadion eine Art kleine Stadt mit komplett weißen Häusern, Läden und schicken Autos davor aufgebaut. Mehr

Super-Bowl-Show: 50 Cent nimmt gehässige Kommentare gelassen

Die hämischen Kommentare, die dazu im Internet zu lesen waren, können dem Rapper aber nichts anhaben. "50 Cent ist fett geworden, jetzt ist er ein Dollar", hieß es da zum Beispiel. 50 Cent zeigt sich in einem Post auf Instagram über das Fatshaming erhaben und konterte die Lästereien souverän. "Sie wollen mich nur ärgern, weil sie wissen, dass ich das Gewicht wieder verlieren kann", schrieb der Hip-Hopper. "Deshalb lache ich mit ihnen. Fatshaming wirkt nur, wenn man sich für sein Fett schämt."

Zuletzt war von dem Rapper musikalisch wenig zu hören, seine letzten neuen Songs erschienen 2015, 50 Cent konzentriert sich mittlerweile eher auf sein Leben als Geschäftsmann. Und als solcher kam ihm der Überraschungsauftritt beim Super Bowl sehr gelegen: Auf seinen Social-Media-Kanälen machte "Fiddy" sofort Werbung für sein Outfit, das er in der Halbzeit des NFL-Finales getragen hatte und nun über sein Label G-Unit verkauft. Über gehässige Kommentare im Netz kann er da nur lachen.

Videos von Fans aus dem SoFi-Stadion in Los Angeles zeigen außerdem, dass 50 Cent nicht etwa von einer Maschine oder ähnlichem an der Decke gehalten wurde, sondern sich aus eigener Kraft hochgezogen und gehalten hatte und auch wieder heruntergeklettert war. So schlecht kann es um die Fitness des 46-Jährigen also nicht bestellt sein.

Quellen: 50 Cent auf Instagram / Performance von 50 Cent beim Super Bowl