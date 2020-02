Mit vielen Hits, kreisenden Hüften und wenig Atempausen haben die Latina-Superstars Jennifer Lopez und Shakira in der Halftime-Show beim Superbowl LIV. vielen Millionen Fans Spaß gemacht. Lopez sang unter anderem ihre Klassiker "Jenny From the Block", "Waiting for Tonight" und "Let’s Get Loud". Shakira stimmte Hits wie "Whenever, Wherever" und "Hips Don’t Lie" an. Vor allem die Tanzeinlagen der beiden Sängerinnen sorgten für viel Begeisterung. Die 50-jährige Lopez tanzte an einer Poledance-Stange, Shakira warf sich zum Stage Dive ins Publikum. Auch wenn nicht immer live gesungen wurde: Nach dem desaströsen Auftritt von Maroon 5 im vergangenen Jahr erhielten die beiden Sängerinnen viel Lob für ihre Performance.