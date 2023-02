Im knallroten Look war Rihanna der Hingucker auf der Super-Bowl-Bühne. Mit der Wahl ihres Outfits setzte die 34-Jährige ein emotionales Zeichen.

Selten ist ein Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowl mit mehr Spannung erwartet worden als der von Rihanna. Seit fünf Jahren hat die 34-Jährige auf keiner Bühne mehr gestanden, ihre letzte große Tournee liegt sogar sieben Jahre zurück. Fans der Sängerin hatten deshalb gehofft, dass sie nach ihrer Super-Bowl-Performance vielleicht neue Konzerte ankündigen würde.

Super Bowl Halbzeitshow: Rihanna ist zum zweiten Mal schwanger

Doch Rihanna hatte eine andere Überraschung parat: Die Mutter eines neun Monate alten Sohnes ist erneut schwanger. Direkt zu Beginn ihres Auftrittes strich sie sich liebevoll über ihren Babybauch. Der war im Jumpsuit, der bis zum Bauchnabel geöffnet war, nicht zu übersehen.

Während alle Tänzer um sie herum weiße Outfits trugen, war Rihanna in ihrem knallroten Einteiler der Marke Loewe der Hingucker auf der zum Teil schwebenden Super-Bowl-Bühne. Zum Ende ihrer rund 13-minütigen Performance stimmte sie ihren Hit "Umbrella" an und streifte sich dafür einen voluminösen Ledermantel des Labels Alaïa über.

Der Oversize-Look in Knallrot war kein Zufall, sondern eine Hommage an den legendären "Vogue"-Journalisten André Leon Talley, mit dem Rihanna eng befreundet war und auch regelmäßig zusammengearbeitet hat. Im Januar 2022 starb er im Alter von 73 Jahren. Der fast zwei Meter große Talley war bekannt für seinen extravaganten, auffälligen Modestil. Unter anderem trug er immer wieder einen roten Daunenmantel der Designerin Norma Kamali. Rihanna zollte diesem markanten Kleidungsstück beim Super Bowl nun Tribut.

Mantel von André Leon Talley wird versteigert

Auf dem offiziellen Instagram-Profil von André Leon Talley wurde ein Foto und ein Video vom Auftritt der Sängerin veröffentlicht, dazu die Zeilen aus ihrem Song "Umbrella": "When the sun shines, we'll shine together / Told you I'll be here forever… / said I'll always be your friend". Bei ihrem abschließend Song "Diamonds" zeigte Rihanna immer wieder in den Himmel von Arizona – ganz so als würde sie auch für ihren verstorbenen Freund singen.

Der Original-Mantel von André Leon Talley wird übrigens in wenigen Tagen beim Auktionshaus Christie's in New York versteigert. 500 bis 800 Dollar soll das Designerstück einbringen. Vielleicht lässt sich ja auch Rihanna dazu hinreißen, ein Gebot abzugeben.

Quellen: "Page Six", Christie's