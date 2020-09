Gary Linekers Bruder Wayne ist 58. Auf Instagram veröffentlichte er eine "Stellenanzeige" für eine Freundin. Der kurze Text war maximal sexistisch und das Netz kochte über. Nun versucht er, sich zu verteidigen, und macht alles nur noch schlimmer.

Auf Instagram postete der Klub-Tycoon Wayne Lineker, was für Vorstellung er über seine künftige Begleiterin hegt. Vor allem müsse sie "worldie", sprich superattraktiv, aussehen und etwa halb so alt sein wie er. Seine Traumfrau müsse "ältere Männer mögen, aber nur mich...". Sie müsse natürlich bereit sein, "ihre Karriere oder ihren Job aufzugeben". Denn klar, Party-Tier Lineker möchte, dass sie "kochen könne", damit er sich zu Hause entspannen kann. Für sie hat er regelmäßige Besuche des Fitnessstudios vorgesehen, damit ihre Körperdefinition auch stimmt. Dafür lockte Lineker mit den standesgemäßen Gaben eines Sugardaddys. "Unglaubliche Hotels" und mindestens "Businessclass" sind Ehrensache. Außerdem ist er bereit, die Neue bei seinem Bentley und Lamborghini auch mal ans Steuer zu lassen.

"Es ist nicht meine Schuld"

Das Netz kochte über. "Ich bevorzuge Mädchen, die wie um die 30, 35 aussehen", entschuldigte sich der 58-Jährige. "Es ist nicht meine Schuld. So bin ich nun mal. Aber ich bin kein Sexist. Dieser Beitrag war Spaß - ein Witz." Nun präsentierte er sich der "Daily Mail" zur Schadensbegrenzung von seiner besten Seite. Er selbst findet, er sei ein "fantastischer Freund". Und schwört, dass er seine Freundin nie betrügen würde. Dafür könne sie wie eine "Prinzessin" leben. "Ich wecke Sie mit einer Tasse Tee auf", verspricht er. "Ich bringe Sie ins Bett, nachdem ich Ihnen eine heiße Schokolade gemacht habe. Ich wickle Sie in ein Handtuch ein, wenn Sie aus der Badewanne oder Dusche kommen. Ich tue all das, was Sie gerne hätten."

Wayne Lineker gibt zu, dass er gern über die Stränge schlägt, wenn er ausgeht. Und eigentlich wären seine vier Kinder schuld an dem Schlamassel. Sie sagten ihm seit ihm Jahr: "Papa, du brauchst eine Freundin, die dich beruhigt, uns glücklich und dich gesund hält." Ihnen wollte er zeigen, was für ein netter Kerl er sei, und ihnen zuliebe wollte er sesshaft werden.

Ex-Freundin nennt ihn "Widerling"

Kann man ihm glauben, dass er so ein Rosenkavalier ist? Seine 27-jährige Ex-Freundin Danielle Sandhu Single hat ihn nach der Anzeige als "Widerling" und "Peinlichkeit" beschimpft. Im letzten Monat hatte er in seinem Ocean Beach Klub auf Ibiza noch eine "Traumpuppe" für ein Date aus einer Reihe von Frauen in Badeanzügen ausgesucht. Dabei wurden die Aussortierten beim Spiel "Last doll standing" in den Swimmingpool geschubst.

Quelle: Daily Mail

Lesen Sie auch:

Sugar Baby: Warum eigentlich arbeiten, wenn es reiche, alte Männer gibt?

Sex-Expertin erklärt, warum Fremdflirts verlockend sind, langfristig aber einsam machen

Die besten Tinder-Tricks für den Flirt-Erfolg

Suff, Party und Affären - Crewmitglieder über ihr wildes Leben auf Kreuzfahrtschiffen#