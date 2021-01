Das gab es noch nie: Beim Superbowl werden in diesem Jahr Gedichte rezitiert. Amanda Gorman, die durch die Amtseinführung von Joe Biden berühmt wurde, wird drei Alltagshelden ehren.

Michael Jackson ist schon beim Superbowl dabei gewesen. Auch Madonna und Katy Perry waren bereits Gast bei der größten Sportveranstaltung der USA, traten in der Halbzeitshow auf und erreichten damit eine halbe Milliarde Zuschauer weltweit. In diesem Jahr wird The Weekend in der Pause im Stadion in Tampa (Florida) singen. Doch damit nicht genug. Die Veranstalter haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Die Lyrikerin Amanda Gorman wird beim 55. Finale der National Football League am 7. Februar drei Alltagshelden mit einem Gedicht ehren. Gorman wird nach Informationen der "Washington Post" vor dem Start des Spiels zwischen den Kansas City Chiefs und den Tampa Bay Buccaneers den Pädagogen Trimaine Davis, die Oberschwester Suzie Dorner und den Marineveteranen James Martin mit einem Gedicht ehren. Die drei wurden von der NFL ausgewählt und sollen stellvertretend für Helden des Alltags stehen.

Davis wurde dadurch bekannt, dass er die unterschiedliche technische Ausrüstung seiner Schüler mit Laptops und Hotspots ausglich. Dorner arbeitet in einer Intensivstation in Tampa und verlor ihre beiden Großeltern durch Covid-19. Veteran Martin setzte sich seit Beginn der Pandemie für die Vernetzung von Familien ein.

Gorman war der Star der Amtseinführung

Amanda Gorman wurde durch die Amtseinführung von Joe Biden bekannt. Ihr Gedicht "The Hill We Climb" ("Der Hügel, den wir erklimmen") berührte Millionen von Menschen. Ihr sechsminütiger Auftritt war für viele Zuschauer der Höhepunkt der Zeremonie vor dem Capitol in Washington. Mehr als drei Millionen Nutzer folgen der 22-Jährigen inzwischen auf Instagram, 1,4 Millionen auf Twitter. Ihre Bücher sind bereits Bestseller, obwohl einige Werke erst im Herbst erscheinen. Erst Anfang der Woche wurde bekannt, dass Gorman einen Modelvertrag mit der bekannten Agentur IMG unterschrieben hat.