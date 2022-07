Supermodel Elle Macpherson trägt den Spitznamen "The Body". Doch bei der Haute-Couture-Show in Paris waren ausnahmsweise nicht alle Blicke auf die 58-Jährige gerichtet. Das lag an ihrer attraktiven Begleitung. Macpherson hatte ihren Sohn Arpad Flynn Alexander Busson zu der Modenschau mitgebracht. Der 24-Jährige stammt wie sein fünf Jahre jüngerer Bruder Aurelius Cy Andrea aus Macphersons Beziehung mit dem Bankier Arpad Busson. Die Australierin und der Franzose waren von 1996 bis 2005 liiert.

Erst kürzlich hatte Elle Macpherson gemeinsam mit ihrem jüngeren Sohn Aurelius eine Dior-Show in Sevilla besucht. Er strebt wie seine Mutter eine Karriere in der Modebranche ein. Arpad, der Ältere, teilt mit seinem Vater nicht nur den Vornamen, sondern offenbar auch das Interesse fürs Geschäftliche. Im vergangenen Jahr hat er sein Studium der Finanz- und Immobilienwirtschaft an der Universität in Boston abgeschlossen.