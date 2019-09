Susan Kelechi Watson (37) ist verlobt. Auf Instagram hat die "This Is Us"-Schauspielerin, die in der Serie Beth Pearson spielt, die freudige Nachricht mitgeteilt. "Für immer", schrieb sie unter anderem zu zwei Fotos, auf denen sie ihren Verlobungsring präsentiert. Der Saphir-Klunker ist etwas Besonderes, denn der Stein funkelt in Blau. Ihr zukünftiger Ehemann ist Schauspielkollege Jaime Lincoln Smith, der schon in Serien wie "Blue Bloods - Crime Scene New York" oder "The Deuce" zu sehen war. Er veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil die gleichen Fotos.

Ob die Ankündigung aus einem besonderen Grund erfolgte? Am Samstag besuchte Susan Kelechi Watson beim Toronto International Film Festival die Premiere ihres neuen Films "A Beautiful Day in the Neighborhood", in dem sie neben Tom Hanks (63) und Matthew Rhys (44) zu sehen ist. Auf dem roten Teppich war ihr Verlobungsring ihr wohl schönstes Accessoire.