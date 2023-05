Susan Sarandon hat sich erneut im Polizei-Gewahrsam wiedergefunden. Die Oscarpreisträgerin wurde im New York State Capitol festgenommen.

Die Oscarpreisträgerin Susan Sarandon (76) wurde am vergangenen Montag im New York State Capitol in der US-amerikanischen Stadt Albony festgenommen. Wie unter anderem der TV-Sender WNYT-TV berichtet, protestierte sie dort gemeinsam mit anderen Aktivisten für faire Löhne von Restaurant-Angestellten. Insgesamt seien acht Menschen in Gewahrsam genommen, später aber wieder freigelassen worden.

Im Kern des Streits geht es um den Punkt, ob Restaurant-Angestellte den zukünftigen Mindestlohn von 17 US-Dollar plus Trinkgeld ausgezahlt bekommen. Derzeit soll es den Gastronomen freigestellt werden, ob sie ihren Mitarbeiter den Mindestlohn bezahlen, wenn sie das Trinkgeld ihren Angestellten überlassen.

Susan Sarandon wurde bereits 2018 festgenommen

Susan Sarandon ist seit Jahren politisch aktiv. Erst in der vergangenen Woche unterstützte sie in New York den Autorenstreik. 2018 wurde sie ebenfalls festgenommen, als sie gegen die Einwanderungspolitik des damaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) demonstrierte.