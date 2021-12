Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg sind seit 25 Jahren ein Paar und seit 16 Jahren verheiratet. Zum Jahrestag teilte sie mehrere Fotos.

"Es war einmal im Ferienlager...", schwärmt Susan Sideropoulos (41) vom Kennenlernen mit ihrem Ehemann Jakob Shtizberg. "So in etwa begann vor 25 Jahren unsere Lovestory", schreibt die Schauspielerin auf Instagram. Sideropoulos hat zum Jahrestag mit ihrer Jugendliebe eine Reihe von Bildern des Paares mit ihren Followern geteilt und verrät: "Und heute vor 16 Jahren haben wir uns standesamtlich im kleinsten Kreis (nur mit unseren Trauzeugen) in einem zauberhaften, verschlafenen Ort in Dänemark das Jawort gegeben."

Sie schaue "dankbar und glücklich" auf die gemeinsamen Jahre zurück und könne es "manchmal gar nicht fassen, diesen Engel an meiner Seite zu haben". Zudem zitiert Sideropoulos einen Satz aus ihrem Buch "Rosarotes Glück": "Wenn ich älter bin und jemand fragt, wer meine große Liebe war, will ich nicht in Erinnerungen kramen, sondern mich umdrehen und sagen: Da sitzt er."