Mit seiner Rolle als Stallknecht Kuno in "Neues aus Büttenwarder" hatte er Kult-Status beim NDR. Nun starb Sven Walser mit 59 Jahren.

Trauer um den langjährigen NDR-Schauspieler Sven Walser: Der 59-Jährige starb nach schwerer Krankheit bereits am 4. April 2023 in Berlin. Das gab der Sender in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt. Berühmt wurde Walser vor allem durch seine Rolle als Stallknecht Kuno in der Serie "Neues aus Büttenwarder". Seit der ersten Folge im Jahr 1997 gehörte er zum Ensemble, hatte deswegen Kult-Status bei seinen Fans.

Sven Walser spielte auch am Burgtheater in Wien

NDR-Programmdirektor Frank Beckmann: "Mit Sven Walser verliert der NDR einen besonderen Schauspieler. 24 Jahre lang hat er sich mit der Figur des liebenswert-komischen Pferdeknechts Kuno in die Herzen der Fans gespielt. Unser Mitgefühl gilt ganz besonders seiner Familie."

Sven Walser war unter anderem auch im "Tatort" und im "Großstadtrevier" zu sehen und spielte regelmäßig Theater. Im Laufe seiner Karriere hatte er auch Engagements an den Münchner Kammerspielen und am Burgtheater in Wien. In den letzten Jahren stand er häufig am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg auf der Bühne.

Walser hinterlässt seine Ehefrau und drei gemeinsame Kinder. Der NDR zeigt anlässlich seines Todes am 15. April noch einmal drei Folgen der Serie "Neues aus Büttenwarder".

