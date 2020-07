Backen im Sommer? Für Enie van de Meiklokjes (45) zu jeder Jahreszeit ein Muss. Die Fernsehmoderatorin kehrt am heutigen Samstag mit der nunmehr neunten Staffel von "Sweet & Easy - Enie backt" auf die TV-Bildschirme zurück. Am meisten, erzählt die Moderatorin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, begeistert 45-Jährige an der Show auf Sixx "das Backen an sich und die schönen, tollen und leckeren Ergebnisse am Schluss."

In der Sendung erhielt van de Meiklokjes von Staffel eins an tatkräftige Unterstützung zahlreicher Promis. "Ich erinnere mich an so viele meiner tollen prominenten und nicht-prominenten Gäste. Es wurde schon viel gelacht in meiner 'Sweet & Easy'-Küche. Ganz besonders gerne erinnere ich mich an Chocolatier Sabine Dubenkropp aus Berlin und ihr sensationelles Rezept für Schokoladentörtchen mit Apfelgelee und Schokomousse. Und wenn meine Kollegen von 'Das große Backen', Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, vorbeischauen, ist es auch immer sehr lecker und lustig", blickt die gebürtige Potsdamerin auf die vergangenen Staffeln zurück.

Diese Promis backen in Staffel neun

In der neuen Staffel dürfen sich van de Meiklokjes und die Zuschauer weiterhin auf reichlich Prominenz am Backofen freuen. "Ich habe mich gefreut, dass zum Beispiel Jochen Schropp da war. Sehr viel gelacht habe ich mal wieder mit Comedienne Meltem Kaptan. Annett Möller und Ben haben auch tolle Rezepte dabeigehabt. Alle meine Promikollegen waren tolle Gäste", berichtet van de Meiklokjes von den Dreharbeiten.

Das Motto der neuen Staffel "Sweet & Easy" lautet "Sommer, Sonne, Kuchen". Für van de Meiklokjes seien vor allem fruchtige Tartes ein Genuss im Sommer, "gerne noch mit einer Kugel Eis dazu". Ihr liebstes Beeren-Trio: Himbeeren, Brombeeren und Boysenbeeren. "Und wenn Obst drauf oder drin ist, könnte man doch glatt behauptet, es sei gesund", fügt sie schmunzelnd hinzu.

"Backen liegt bei uns in der Familie"

Van de Meiklokjes sei auch abseits der Kameras leidenschaftliche Bäckerin. "Backen liegt bei uns in der Familie. Ich mag einfach den Duft von einem Backwerk im Ofen und die Vielfältigkeit der Möglichkeiten aus Mehl, Zucker, Butter und Eiern etwas Tolles und Leckeres zu zaubern." Einen Tipp für Anfänger hat die TV-Moderatorin auch noch parat: "Übung macht den Meister! Nicht aufgeben, wenn am Anfang etwas schiefgeht und vielleicht nicht direkt mit der dreistöckigen Torte starten."

Die Auftaktfolge der neunten Staffel "Sweet & Easy - Enie backt" läuft am 25. Juli um 15:25 Uhr auf Sixx.