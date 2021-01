Der amerikanische Musiker Sylvain Sylvain hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Der Punk-Pionier stirbt mit 69 Jahren.

Sylvain Sylvain (1951-2021), Gitarrist der US-Punkband New York Dolls (1971-1976, 2004-2011), ist am Mittwoch im Alter von 69 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht gab seine Ehefrau, Wanda O'Kelley Mizrahi, einen Tag später auf Facebook bekannt. "Wie die meisten von euch wissen, kämpfte Sylvain in den letzten zweieinhalb Jahren gegen Krebs", schrieb Mizrahi. "Obwohl er tapfer dagegen ankämpfte, ist er gestern an dieser Krankheit verstorben. Während wir seinen Verlust betrauern, wissen wir, dass er endlich in Frieden lebt und keine Schmerzen mehr hat."

"Bitte dreht seine Musik auf, zündet eine Kerze an, sprecht ein Gebet und lasst uns diese schöne doll [Dt. Puppe, Anspielung auf seine Band, Red.] auf ihren Weg schicken", fügte Mizrahi hinzu und teilte zudem eine Hommage an Sylvain, die der Gitarrist (unter anderem in der Punkband Patti Smith Group) Lenny Kaye (74) geschrieben hat. Darin lobte er Sylvain als "Herz und die Seele der New York Dolls" und schrieb weiter: "Danke Sylvain, für dein Herz, deinen Glauben und die Art, wie du den E-Akkord geschlagen hast. Schlafe Baby Doll."

Der Punk-Vorreiter aus Kairo

Sylvain Sylvain kam als Sylvain Mizrahi am Valentinstag 1951 in Kairo, Ägypten, zur Welt. Seine Familie zog erst nach Frankreich und dann nach New York, wo er später die New York Dolls mitgründete. Die Gruppe veröffentlichte 1973 ein selbstbetiteltes Debütalbum, dem 1974 das zweite Album "Too Much Too Soon" folgte. Auf beiden Alben war Sylvain mit Gitarre, Klavier und Gesang vertreten.

Doku "The Story of Punk" auf ZFDinfo

Das ZDF zeigt am morgigen Samstag (16.1.) ab 10:30 Uhr auf ZDFinfo die vierteilige Doku "The Story of Punk". Sylvain Sylvain und seine New York Dolls sind neben Iggy Pop (73), den Sex Pistols (Erste Gründung 1975), Designerin und Punk-Ikone Vivienne Westwood (79) und vielen anderen wegbereitenden und erfolgreichen Künstlern dieser Szene zu sehen.