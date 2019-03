Sylvester Stallone (72, "Creed - Rocky's Legacy") hat sich eine neue Herausforderung gesucht: Der Sender History hat nun angekündigt, gemeinsam mit dem Action-Star die Serie "The Tenderloin" zu entwickeln, wie "Deadline" berichtet.

Die A+E Studios, zu denen History gehört, werden für die Produktion des Formats mit Balboa Productions, eine von Stallone 2018 gegründete Produktionsfirma, kooperieren. Der Rocky-Star soll bei dem Projekt nicht nur als ausführender Produzent tätig sein, sondern bei einigen Folgen auch Regie führen. Autor Stephen Kay, der bereits an Serien wie "Sons of Anarchy" und "The Shield" beteiligt war, wird die Pilotfolge schreiben.

Die Serie basiert auf der wahren Geschichte von Charles Becker. Der New Yorker Polizist führte um 1890 eine Einheit, die brutal gegen italienische, jüdische und irische Gangs im Stadtteil The Tenderloin vorging. 1912 wurde Becker als erster und einziger Polizist in der Geschichte der USA wegen Mordes hingerichtet.

"Berüchtigter Antiheld"

"Es ist ein Herzensprojekt von Sylvester", verriet History-Programmchefin Eli Lehrer in einem Statement. "Er hat in Beckers Fall neue Aspekte gefunden, die ein anderes Licht auf diesen berüchtigten Antihelden werfen. Wir freuen uns darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um diese unglaubliche Geschichte dem Geschichtspublikum näherzubringen."

Mit der Planung seines neuen Projekts beweist Stallone, dass er noch nicht müde vom Film- und Fernsehbusiness ist - auch wenn er in den letzten Monaten den Abschied von seinen zwei erfolgreichsten Rollen angekündigt hatte. Zum einen ließ er verlauten, dass "Creed II", der Anfang 2019 erschienen ist, sein letzter Auftritt als Rocky Balboa gewesen sei. Zum anderen hat er Ende 2018 den vermutlich letzten "Rambo"-Film abgedreht. Am 19. September 2019 startet der fünfte Teil der Reihe in den deutschen Kinos.