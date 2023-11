Vor elf Jahren starb der Sohn von Sylvester Stallone. In seiner Dokumentation "Sly" spricht der Schauspieler über das tragische Ereignis.

Schauspieler Sylvester Stallone (77) gewährt im Dokumentarfilm "Sly" private Einblicke. Unter anderem spricht er über den Tod seines Sohnes Sage Stallone (1976-2012) im Jahr 2012. Mit nur 36 Jahren war er damals an einer koronaren Herzkrankheit (Atherosklerose) verstorben, die einen Herzinfarkt auslöste.

Die Netflix-Doku von Regisseur Thom Zimny zeigt Aufnahmen des damals 14-jährigen Sage, als er Robert, den Sohn von Rocky Balboa (Sylvester Stallone), in "Rocky V" spielte. Die Geschichte des Films aus dem Jahr 1990 dreht sich um Rockys schwierige Beziehung zu seinem Kind, das der Meinung ist, Rocky verbringe viel mehr Zeit mit dem Boxer Tommy "The Machine" Gun (Tommy Morrison, 1969-2013) als mit seiner Familie, einschließlich Ehefrau Adrianna "Adrian" Pennino Balboa (Talia Shire, 77).

"Leider stellt man Dinge über seine Familie"

Sylvester Stallone verarbeitete in seinen "Rocky"- und "Rambo"-Filmen auch Erfahrungen aus seinem wirklichen Leben. Auf die Frage in der Doku, ob seine eigene Familiengeschichte auch in das Vater-Sohn-Drama in "Rocky V" eingeflossen ist, antwortet Stallone: "Leider ja."

Wie das "People"-Magazin weiter meldet, fügt Stallone in der Doku hinzu: "Ich versuchte, etwas zu machen, was ich im wirklichen Leben gerne gemacht hätte, aber in der Realität nicht möglich war. [...] Vieles davon ist wahr. Leider stellt man Dinge über seine Familie. Und die Auswirkungen sind ziemlich radikal und verheerend."

Sage war sein Erstgeborener

Sage stammte aus Stallones erster Ehe (1974-1985) mit der Schauspielerin Sasha Czack (73). Am 13. Juli 2012 wurde er tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. "Sylvester Stallone ist am Boden zerstört und trauert über den plötzlichen Verlust seines Sohnes", sagte ein Vertreter des Schauspielers damals. "Sein Mitgefühl und seine Gedanken sind bei Sages Mutter, Sasha. Sage war ein sehr talentierter und wunderbarer junger Mann. Sein Verlust wird für immer zu spüren sein."

Die beiden haben einen weiteren Sohn namens Seargeoh (geb. 1979). Stallones zweite Ehe (1985-1987) mit Brigitte Nielsen (60) blieb kinderlos. Aus seiner dritten Ehe (seit 1997) mit dem Model Jennifer Flavin (55) gingen die drei Töchter Sophia (27), Sistine (25) und Scarlet (21) hervor.

"Sly" ist seit dem 3. November auf Netflix verfügbar.