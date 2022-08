von Malte Mansholt Noch vor wenigen Monaten hatten sie gemeinsam den 25. Hochzeitstag zelebriert. Nun hat Model Jennifer Flavin die Scheidung von Ehemann Sylvester Stallone eingereicht.

Die Ankündigung kam überraschend: Nach 25 Jahren Ehe hat Sylvester Stallones Ehefrau Jennifer Flavin die Scheidung von dem 76-jährigen Schauspieler eingereicht. Noch kurz zuvor hatte die Familie mehrfach zusammen gefeiert. In einem Interview äußert sie sich betont positiv über ihren Noch-Ehemann. Doch dessen Reaktion erscheint deutlich weniger nüchtern.

"Ich werde unsere über 30 gemeinsamen Jahre immer schätzen", betonte Flavin im Gespräch mit "People". "Auch wenn wir nicht länger verheiratet sein werden." Flavin hatte demnach am Freitag bei einem Gericht in Florida die Scheidung von dem Schauspieler beantragt. Sie sei "traurig", sagte sie der Zeitung.

Sylvester Stallone: Scheidung überrascht

Der Schritt kam überraschend. Noch im Mai hatten die beiden bei Instagram öffentlich ihren 25. Hochzeitstag gefeiert. "Ich liebe dich so sehr und wir werden auch die nächsten 25 Jahre miteinander verbringen", hatte Flavin dort geschrieben. "Bringe mich weiter zum Lachen und ich werde den Rest meines Lebens Dein sein." Der Post wurde mittlerweile gelöscht.

Nach Informationen von "TMZ" scheint auch das nähere Umfeld der beiden Prominenten nicht mit dem Schritt gerechnet zu haben. Noch vor wenigen Wochen hatte die Familie gemeinsam den Geburtstag von Slys Bruder Frank Stallone gefeiert. Dass es kriselt, wurde aber seit Anfang der Woche vermutet: Am Montag wurde entdeckt, dass Stallone ein Tattoo seiner Frau auf seinem Oberarm durch ein Bild eines Hundes ersetzt hatte.

Der Hund als Auslöser?

Der Rottweiler namens Dwight soll tatsächlich einer der Gründe für die Trennung sein, will "TMZ" erfahren haben. Demnach hätte sich Stallone den neuen Hund als "Schutz" anschaffen wollen, Flavin sei dagegen gewesen. Aus der Meinungsverschiedenheit sei ein großer Streit entstanden, in dessen Rahmen sich das Paar auch weitere Probleme an den Kopf geworfen haben soll. Stallone hatte sich den Hund dennoch angeschafft, wie zahlreiche Bilder in sozialen Netzwerken zeigen.

Mit der Scheidung soll er aber nicht gerechnet haben. Stallone sei sicher gewesen, die Differenzen überbrücken zu können, berichtet "TMZ". Er sei von der Entscheidung geschockt gewesen. Das Tattoo scheint erst am Wochenende entstanden zu sein. Nach Flavins Gang zum Gericht.

Die beiden hatten sich bereits 1988 in einem Restaurant kennengelernt, 1997 heirateten sie. Sie haben drei gemeinsame erwachsene Töchter.

Quellen:People, TMZ