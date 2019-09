Für den fünften Teil seiner Action-Reihe "Rambo: Last Blood" eilt Sylvester Stallone (73, "The Expendables") aktuell von einem Promo-Termin zum nächsten. Auf Instagram postete der Schauspieler nun ein Bild, das ihn scheinbar gedankenverloren in einem Flugzeug zeigt. Doch den 73-Jährigen treiben ganz banale Dinge um, wie er im Kommentar verrät.

"Ein scheinbar gestellter Schnappschuss des in sich gekehrten, gefühlvollen Künstlers. Doch tatsächlich warte ich auf das Auftauen meines Hackbratensandwichs". Stallone ist gerade auf dem Weg nach New York, der letzten Station seiner "Rambo"-Tour. "Rambo: Last Blood" startet am 19. September in den Kinos.