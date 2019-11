Sylvester Stallone (73) erinnert sich an die guten, alten Zeiten. Und zwar an jene, in denen er gemeinsam mit seinem einstigen Filmpartner Richard Crenna (1926-2003) für die "Rambo"-Filmreihe vor der Kamera stand. Als Colonel Trautman kämpfte Crenna damals Seite an Seite mit dem Action-Helden.

Am 30. November hätte Crenna seinen 93. Geburtstag gefeiert. Er starb jedoch im Jahr 2003 an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der näher rückende Ehrentag scheint Stallone nun sentimental werden zu lassen. Bei Instagram widmete er seinem früheren Co-Star die warmen Worte: "Er war der Größte. Ich vermisse diesen talentierten Mann so sehr."