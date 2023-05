von Eugen Epp Sylvester Stallone hat jahrzehntelang für seinen gestählten Körper trainiert. Das hat aber auch seine Folgen, schreibt der Schauspieler auf Instagram.

Sylvester Stallone kennt man mit gestähltem Körper, jeder Muskel ist fein säuberlich definiert. Vor allem für seine Rollen in den "Rambo"- und "Rocky"-Filmen musste der Schauspieler physisch in Topform sein. Und das geht natürlich nicht ohne hartes, exzessives Training.

Mittlerweile scheint Stallone dafür den Preis zu zahlen. Auf Instagram warnte der 76-Jährige seine Fans vor übertriebenem Ehrgeiz beim Krafttraining. Stallone postete ein Bild, das ihn bei der Fitnessübung "Dragon Flag" zeigt im Vergleich zu Kampflegende Bruce Lee, und schrieb dazu: "Kein Wunder, dass mein Rücken weh tut! Denkt beim Training daran, dass jede Übung weitreichende Folgen hat. Knie, Ellbogen, Schultern, Knöchel, Handgelenke, Hals – wenn du es übertreibst, werden diese anstrengenden Bewegungen zurückkommen und dich verfolgen. Deshalb habe ich immer gesagt: Wirklich gut in Form zu kommen bringt einen um."

Sylvester Stallone warnt Nachahmer vor zu hartem Training

Schon vor zehn Jahren hatte Stallone der "Bild" in einem Interview zu seinem körperlichen Befinden gesagt: "Alles tut weh, jeder Knochen knackt." Dennoch ist der Action-Star immer noch sportlich aktiv, postet regelmäßig Bilder aus dem Fitnessstudio, wo er Gewichte stemmt. Stallone gilt in der Bodybuilder-Szene als großes Idol – zu seinen besten Zeiten hatte er bei den Dreharbeiten für "Rocky III" (1988) nach eigenen Angaben einen Körperfettanteil von nur drei Prozent. Für den fünften Film der "Rocky"-Reihe, der 2019 in die Kinos kam, brachte sich Stallone mit 72 Jahren noch einmal in Form.

Nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch vor der Kamera gab der Hollywood-Star stets alles. Bei den Dreharbeiten zu "Rocky IV" habe er sich von Dolph Lundgren, seinen Erzfeind im Film, so hart verprügeln lassen, dass er mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen musste, erzählte Stallone einmal. Für seine Disziplin, sein Aussehen und seine Muskelkraft wird Stallone von vielen Fans verehrt – Nachahmern spricht er aber eine deutliche Warnung aus.

