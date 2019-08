"Fast fertig mit der Postproduktion. Die ganze Crew hat 'Blut' geschwitzt, damit das hier am 20. September ins Kino kommen kann."

Während die Fans in den USA noch einen Tag länger warten müssen, kommt mit "Rambo: Last Blood" am 19. September der mittlerweile fünfte Teil der alteingesessenen Action-Reihe in die deutschen Kinos. Sylvester Stallone (73), der seit rund 37 Jahren John J. Rambo mimt, hat nun via Instagram verkündet, dass die finalen Arbeiten an dem neuen Streifen endlich so gut wie abgeschlossen sind. Das wird auch Zeit, sind es doch nur noch knapp drei Wochen bis zum Erscheinen.