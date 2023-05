von Laura Stunz Action-Fans können sich freuen. 30 Jahre, nachdem sich Sylvester Stallone in "Cliffhanger – Nur Die Starken Überleben" als Bergretter gegen skrupellose Terroristen und die Naturgewalt der Rocky Mountains behaupten musste, geht die Geschichte des Barney Ross weiter.

Er zählt zu den größten Action-Stars und ist auch mit 76 Jahren nicht müde zu kriegen: Sylvester Stallone wurde mit Kassenschlagern wie "Rambo" oder "Rocky" weltbekannt und bleibt bis heute seinem Genre treu. Im September sieht man ihn das letzte Mal in der Rolle des Barney Ross in "The Expandables 4", doch in den Ruhestand verabschiedet sich Stallone damit noch lange nicht.

Neben seiner aktuell laufenden TV-Serie "Tulsa King" und der kürzlich für Amazon Studios bestätigten Action-Komödie "Never Too Old To Die", die im nächsten Jahr erscheinen soll, hat sich der 76-Jährige bereits einem weiteren Projekt angenommen. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird Stallone erneut in die Rolle des Rocky Mountain Rangers Gabe Walkers schlüpfen, die er im Film "Cliffhanger - Nur Die Starken Überleben" bereits im Jahr 1993 spielte. Es ist nach 2014 bereits der zweite Versuch, den Film fortzusetzen.

"Cliffhanger"-Action: Kampf gegen Terroristen in schwindelerregender Höhe

Im ersten Teil sieht man Stallone neben Michael Rooker als Angestellten eines Bergrettungsdiensts, dessen Freunde und Kollegen eines Tages bei einem Bergaufstieg tödlich verunglücken. Stallone, in der Rolle des Gabe Walkers, schwört sich daraufhin, nie wieder einen Berg zu besteigen. Kurz darauf muss er diesen Vorsatz jedoch wieder über Bord werfen, als ein Regierungsflugzeug mit 100 Millionen Dollar an Bord in den Bergen abstürzt.

Sylvester Stallone in "Cliffhanger" aus dem Jahr 1993. © IMAGO / Allstar

Auf der Suche nach Überlebenden, müssen Walkers und Rooker sich nicht nur den Rocky Mountains, sondern auch skrupellosen Terroristen stellen, die in den eisigen Höhen der Berge nach den verloren gegangenen Koffern voller Geld suchen und dabei vor nichts halt machen. Der 90er-Film spielte weltweit über 255 Millionen US-Dollar ein, wurde für drei Oscars nominiert und vor allem für seine gelungene, spektakuläre Stunt-Arbeit gelobt.

Anders als vor 30 Jahren, als Renny Harlin ("Stirb langsam 2") Regie führte, wird Ric Roman Waugh das Steuer am Set der Fortsetzung übernehmen. Waugh ist mitunter bekannt für seine Arbeiten an "Felon", "Snitch – Ein riskanter Deal", "Greenland" sowie "Angel Has Fallen". Auch Neal H. Moritz, der für die "Fast & Furious"-Reihe mitverantwortlich ist, sowie Stallones eigenes Label "Balboa Productions" werden an der Produktion mitbeteiligt sein.

"Es wird eine große Herausforderung sein, dieses Franchise zu neuen Höhen zu führen"

"Ich bin mit den größten Actionfilmen der 80er und 90er Jahre aufgewachsen und habe an vielen von ihnen selbst mitgearbeitet, und 'Cliffhanger' war bei weitem eines meiner Lieblingsspektakel", sagt Waugh gegenüber "Deadine". "Am Ruder des nächsten Kapitels zu stehen und zusammen mit der Legende Sylvester Stallone die italienischen Alpen zu erklimmen, ist ein wahr gewordener Traum. Es wird eine große Herausforderung sein, dieses Franchise zu neuen Höhen zu führen, eine Verantwortung, die ich nicht auf die leichte Schulter nehme."

Moritz ergänzt, er werde das Nervenkribbeln nie vergessen, das er spürte, als er Stallone in "Cliffhanger" das erste Mal sah. "Ich freue mich unheimlich, mit ihm und Ric Waugh zusammenzuarbeiten, um die Geschichte von Gabe Walker weiterzuerzählen und sie einer neuen Generation an Filmfans zeigen zu können." Wer neben Stallone vor die Kamera stehen wird, ist noch offen - die Castings seien bereits am laufen.

Details zum Plot der Fortsetzung sind bislang ebenfalls noch nicht bekannt. Es wird jedoch gemunkelt, dass sie den Klassiker in Sachen Drehaufwand nochmal übertreffen soll. Wann der zweite Teil von "Cliffhanger" in den Kinos erscheinen soll, ist noch unklar. Das Drehbuch schreibt Mark Bianculli, der mit seinen Arbeiten an "The Good Neighbor" und Serien wie "Hunters" sowie "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" bereits große Erfolge feiern konnte.

