Sylvester Stallone und Jennifer Flavin strahlen Arm in Arm in Toronto.

Arm in Arm und total verliebt haben sich Sylvester Stallone und seine Frau Jennifer Flavin auf dem roten Teppich in Toronto gezeigt.

Sylvester Stallone (77) und Jennifer Flavin (55) haben sich am Samstagabend strahlend und in eleganten Outfits bei einem Pärchenauftritt im Rahmen des Internationalen Filmfestivals in Toronto gezeigt. Anlässlich der Premiere seines neuen Netflix-Dokumentarfilms "Sly" warf sich der Schauspieler in einen schicken, dunkelblauen Anzug, zu dem er ein schwarzes Hemd, ebenfalls schwarze Anzugschuhe und eine silberne Uhr kombinierte.

Ehefrau Jennifer Flavin hakte sich bei ihrem berühmten Gatten ein und meisterte das Blitzlichtgewitter in einem midilangen Spitzenkleid in Schwarz. Das Outfit bestach vor allem durch seinen raffinierten Ausschnitt und einen schwarzen Ledergürtel, der die schmale Taille der schönen Unternehmerin zur Geltung brachte.

Dazu wählte sie dezente Ohrringe, eine zum Gürtel farblich passende Clutch und silberne Stilettos mit hohem Absatz. Ihre blonden Haare ließ sie sich in Wellen gestylt nach vorne über die Schultern fallen. Beim Make-up setzte sie auf viel Rouge und betonte ihre Augen mit Mascara und Eyeliner.

Nach Wirbel um Fast-Scheidung wieder verliebt wie am ersten Tag

Stallone und Flavin lernten sich 1988 kennen. Im Sommer 1990 zeigten sich die beiden erstmals in Los Angeles gemeinsam auf dem roten Teppich. Eine Hochzeit sollte aber noch auf sich warten lassen. Stattdessen trennten sich das angesagte Model und der Schauspieler ein erstes Mal im Jahr 1994. Später fanden sie wieder zueinander und heirateten dann 1997. Im August 2022 schockten die beiden dann mit der Trennungs-Nachricht, Flavin hatte die Scheidung eingereicht. Doch einen Monat später fanden die Eheleute wieder zusammen. Seither zeigen sie sich wieder regelmäßig zusammen und verliebt in der Öffentlichkeit. Gemeinsam haben sie die drei Töchter Sophia Rose (27), Sistine (25) sowie Scarlet Rose (21).

Aus Stallones erster Ehe mit Sasha Czack (73), die 1985 geschieden wurde, stammen die Söhne Seargeoh (44) und Sage (1976-2012), letzterer starb 2012 an den Folgen einer Herzerkrankung. Von 1985 bis 1987 war Stallone mit Brigitte Nielsen (60) verheiratet.

Die Netflix-Doku "Sly" ist ab November 2023 bei dem Streamingdienst abrufbar.