Sylvester Stallone und Jennifer Flavin sollen sich versöhnt haben. Das bestätigte ein Sprecher des Schauspielers einem US-Medium.

Jennifer Flavin (54) hat am 19. August 2022 in Palm Beach County, Florida die Scheidung von Sylvester Stallone (76) eingereicht. Doch wie "Page Six" nun berichtet, soll das Ehepaar Versöhnung gefeiert haben. "Sie haben sich zu Hause getroffen, haben sich unterhalten und konnten ihre Differenzen beilegen. Sie sind beide sehr glücklich", erklärte ein Sprecher des Schauspielers. "TMZ" berichtete zuvor, dass das Scheidungsverfahren vor wenigen Tagen auf Eis gelegt wurde. Laut "Page Six" steht dies im direkten Zusammenhang mit der angeblichen Versöhnung des Paares.

Pärchenbild bei Instagram

Stallone hatte bereits vor einigen Tagen die Gerüchte um eine mögliche Versöhnung angeheizt, nachdem er bei Instagram zwei Bilder mit seiner Ehefrau gepostet hatte. Auf dem einen Foto sind die beiden mit dem Rücken zur Kamera und Händchen haltend zu sehen, auf dem anderen lächeln sie mit ihren drei Töchtern in die Kamera. "Wunderbar", schrieb Stallone kurz und knapp zu den beiden Schnappschüssen.

Sylvester Stallone und Jennifer Flavin hatten sich 1988 kennengelernt und am 17. Mai 1997 in London geheiratet. Im August 1996 wurde ihre erste Tochter Sophia Rose (26) geboren. Im Juni 1998 kam Sistine Rose (24) und im Mai 2002 Scarlet Rose (20) zur Welt. Zunächst sah es danach aus, dass die beiden einen Rosenkrieg vermeiden wollten. Beide sprachen nach der Trennung öffentlich nur in höchsten Tönen voneinander.

"Ich bin traurig, mitteilen zu müssen, dass ich nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von meinem Mann Sylvester Stallone eingereicht habe", erklärt zunächst Flavin dem US-Magazin "People". Zwar würden die beiden bald nicht mehr verheiratet sein, sie werde aber "die mehr als 30-jährige Beziehung, die wir geteilt haben, immer in Ehren halten". Zudem wisse sie, dass "wir beide unseren wunderschönen Töchtern verpflichtet sind".

Gemeinsames Vermögen verschleudert?

Sylvester Stallone wies danach laut "People" die Unterstellung zurück, das gemeinsame Vermögen vorsätzlich zu verschleudern. Die Vorwürfe von Flavin sollen sich "People" zufolge in den Scheidungspapieren befunden haben. Flavin und ihre Anwälte forderten angeblich, dass "dem Ehemann untersagt werden sollte, während der Dauer dieses Verfahrens Vermögenswerte zu verkaufen, zu übertragen, abzutreten, zu belasten oder zu verschwenden". Stallones Anwälte sollen daraufhin erklärt haben: "Der Ehemann hat kein Verhalten an den Tag gelegt, das eine vorsätzliche Vergeudung, Erschöpfung und/oder Verschwendung des ehelichen Vermögens darstellt."