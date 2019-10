Nicht nur normale Kinder verkleiden sich gerne zu Halloween, auch manch ausgewachsener Spross eines Hollywood-Stars wirft sich für das Fest des Grauens in Schale. So etwa Sophia Stallone (23), Tochter von Actionheld Sylvester Stallone (73, "Rambo: Last Blood"). Auf Instagram präsentierte der Schauspieler nun ein Bild von sich und seinem Nachwuchs und versah es mit einem witzigen, wenn auch nicht ganz richtigen Begleittext.

So schreibt er, dass Sophia für Halloween die "Laura Croft" alias Tomb Raider in sich entdeckt habe. Im Kommentarbereich wird sie zwar für das Outfit gelobt, ihr berühmter Papa aber nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen, dass die Videospielheldin eigentlich Lara Croft heißt. Er selbst hält sich bei der Kostümierung übrigens zurück, zeigt dank Tanktop seine imposanten Tattoos und geht als "seltsamer Bodyguard, der im Hintergrund herumlungert". Um schmierige Anmachsprüche wird sich seine Tochter zu Halloween also wohl keine Sorgen machen müssen - Aufpasser "Rambo" sei Dank.