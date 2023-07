Wohnung in Hamburg

Wohnung in Hamburg Einbruch bei Sylvie Meis: Diebe stehlen Taschen und Schmuck im Wert von 800.000 Euro

Sie schlugen zu, als sie im Urlaub war: Moderatorin Sylvie Meis ist Opfer von Einbrechern geworden. Die Diebe hatten es gezielt auf wertvollen Schmuck und Luxus-Handtaschen abgesehen.

Ihre Rückkehr aus dem Urlaub hatte sich Sylvie Meis sicher anders vorgestellt: Die Moderatorin ist Opfer von Einbrechern geworden. Der oder die Täter stiegen in ihre Wohnung ein und entwendeten Taschen sowie Schmuck im Wert von rund 800.000 Euro. Das berichtet das "Hamburger Abendblatt". Demnach bemerkte Meis den Diebstahl, als sie am vergangenen Freitag aus ihrem Ibiza-Urlaub zurückkehrte. Nur einen Tag später zeigte sich die 45-Jährige bereits wieder bei der Premiere des "Barbie"-Films in Berlin.

Diebe stiegen übers Dach in Wohnung von Sylvie Meis

Meis wohnt im Hamburger Stadtteil Eppendorf in einem Penthouse. Die Einbrecher nutzten offenbar ein Nachbargebäude, das wegen Bauarbeiten derzeit eingerüstet ist, um auf das Dach zu gelangen. Von dort kletterten sie weiter zu dem Haus, in dem sich die Wohnung von Meis befindet, vermutlich mit einer Leiter, die die Polizei später sicherstellte. Dann sollen sie gezielt über ein Oberlicht in das Ankleidezimmer der Moderatorin eingestiegen sein. Dort lagert Meis unter anderem ihre Taschen- und Schuhsammlung, wie sie auf Instagram dokumentierte.

Die Diebe schienen also gewusst zu haben, wo es etwas zu holen gibt. So sollen sie rund 24 Handtaschen gestohlen haben, in erster Linie hochpreisige Anfertigungen der Luxusmarke Hermès. Zu den bekanntesten Modellen gehört die sogenannte Birkin Bag. Die Inspiration dazu lieferte Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin, die vor wenigen Tagen verstarb.

Die Preise für solche Taschen-Modelle sind oft fünfstellig, besondere Kreationen können auch mit 100.000 Euro oder mehr zu Buche schlagen. Im Jahr 2017 wurde eine Birkin Bag für 341.000 Euro versteigert – sie gilt bis heute als teuerste Handtasche der Welt. Viele Käuferinnen sehen eine solche Tasche als Investition, deren Wert im Laufe der Zeit steigt.

Im Fall von Sylvie Meis hat die Polizei umfangreiche Spuren gesichert und das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen. Ob sie ihre Taschen und ihren Schmuck allerdings je wiedersieht, ist fraglich.

Quelle: "Hamburger Abendblatt"

