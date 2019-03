Liebespremiere in Köln! Bei der Premiere zu ihrem neuen Kinofilm "Misfit" hat sich Moderatorin Sylvie Meis (40) erstmals Seite an Seite mit ihrem Freund Bart Willemsen (29) gezeigt. Ganz verliebt turtelten die beiden über den roten Teppich - im Ramen der Filmpremiere soll die gebürtige Niederländerin auch verraten haben, dass sie sich am Set in ihren neuen Partner verliebt habe. Bart Willemsen ist ein niederländischer Filmproduzent und war ebenfalls an der Teenie-Komödie beteiligt, in der Meis eine intrigante Schuldirektorin spielt.

Ihre neue Liebe bestätigte die 40-Jährige bereits Ende Dezember im Interview mit "RTL.de". Zum Finale der Show "Das Supertalent" hatte sie ihre Beziehung offiziell bekannt gemacht. "Alle, die jede Woche die Show gesehen haben, wissen, dass ich die ganze Staffel Single war. Und ich bin jetzt nicht mehr Single", sagte Meis damals im Interview. Auf Instagram postete sie seitdem außerdem regelmäßig Pärchenfotos mit Bart Willemsen.