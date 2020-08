Sylvie Meis heiratet in wenigen Wochen zum zweiten Mal

Trauung in Florenz

Trauung in Florenz "Das ist absurd": Sylvie Meis darf nicht erneut kirchlich heiraten

Im September will Moderatorin Sylvie Meis ihren Verlobten Niclas Castello in der Toskana heiraten. Doch ihre erste Ehe mit Fußballer Rafael van der Vaart stellt die 42-Jährige vor ein Problem.

In rund vier Wochen läuten für Sylvie Meis und ihren Verlobten Niclas Castello in Florenz die Hochzeitsglocken. In einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" sprach sie nun ausführlich über die geplante Trauung und verriet, dass alle behördlichen Hürden genommen seien.

Eine Sache ärgert die 42-Jährige allerdings sehr: Meis darf nur standesamtlich heiraten, eine kirchliche Trauung ist aufgrund ihrer ersten Ehe mit Rafael van der Vaart derzeit nicht möglich. "Das ist absurd", sagte Meis dazu im Interview. Sie dürfe sich nur kirchlich erneut vermählen, wenn sie die Ehe mit van der Vaart annullieren lasse. "Ich bin Mitglied der katholischen Kirche und bezahle Kirchensteuer", schimpft Meis. Die Moderatorin und der Ex-Fußballer ließen sich 2013 nach acht Jahren Ehe scheiden.

Für das italienische Standesamt seien nun aber alle Unterlagen zusammengetragen. Ein Dokument, das ihre Ehefähigkeit bescheinige, sei endlich angekommen: "Ich darf heiraten." Sie habe Dokumente aus verschiedenen Städten beantragen und zur holländischen Botschaft nach Rom schicken müssen. "Geburtsurkunde, Stammbuch, Papiere meiner ersten Hochzeit, Scheidungsbestätigung sowie ein Formular vom Standesamt Hamburg, wo ich wohne", sagte Meis.

Sylvie Meis will keine weiteren Kinder

Nach der Trauung mit Niclas Castello will sie weiterhin ihren Mädchennamen, den sie nach der Scheidung von van der Vaart wieder annahm, tragen: "Ich werde nicht Frau Zerbs (Niclas Castello heißt bürgerlich Norbert Zerbs, Anm.d.Red.). Egal wie sehr ich Niclas liebe. [...] Ich bin Sylvie Meis", erklärte die Moderatorin ihre Entscheidung. Auch weitere Kinder wird es in der Ehe mit Castello voraussichtlich nicht geben: "Wir haben beschlossen, kein Baby mehr zu bekommen." Damian, ihr Sohn aus der Ehe mit van der Vaart, sei aber der "Bonus-Sohn" ihres zukünftigen Mannes.

Der 14-Jährige, der seit einigen Wochen bei seinem Vater in Dänemark wohnt, um dort seine Karriere als Fußballprofi anzukurbeln, wird seine Mutter zum Altar führen: "Der Moment wird der Wahnsinn. Wir gehen eine große Treppe runter und dann durch den ganzen Garten. Es ist mir unendlich wichtig, dass mein Sohn mich in die Hände meines künftigen Ehemannes geleitet." Die Zeremonie wird im Garten des Luxushotels Villa Cora in Florenz stattfinden.

