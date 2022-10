Sylvie Meis trauert um ihre "geliebte Großmutter". Ihre Oma sei 94 Jahre alt geworden, schrieb Meis auf Instagram.

Sylvie Meis (44) nimmt Abschied von ihrer Großmutter. Auf Instagram schrieb die Moderatorin, dass ihre Oma im Alter von 94 Jahren gestorben sei. In emotionalen Worten erklärte sie: "Unsere Familie hat eine Matriarchin verloren, aber der Himmel hat einen Engel gewonnen."

Meis habe ihre "geliebte Großmutter" ihr ganzes Leben lang "für ihre Stärke, Freundlichkeit, Intelligenz und ihren Humor bewundert". Weiter heißt es: "Wer sie kannte, hat sie geliebt und ich bin so stolz darauf, dich als meine Großmutter gehabt zu haben. Ich liebe dich so sehr und werde dich unendlich vermissen. Mögest du in Frieden ruhen."

Stars drücken ihr Beileid aus

Dazu postete Meis ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrer Oma zeigt. Beide lächeln darauf in die Kamera. Ein weiteres Bild zeigt ihre Großeltern offenbar in jungen Jahren.

Zahlreiche Stars nahmen in den Kommentaren Anteil. Moderatorin Palina Rojinski (37) schrieb: "Liebe Sylvie, mein herzliches Beileid. Sie scheint eine ganz liebevolle, starke Frau gewesen zu sein." Influencer Riccardo Simonetti (29) drückte ebenfalls sein "herzliches Beileid" aus. Model Barbara Meier (36) postete ein Emoji, das ein gebrochenes Herz zeigt.