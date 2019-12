Sylvie Meis (41, "Let's Dance") ist dem europäischen Winter entflohen und macht es sich derzeit am Strand von Miami gemütlich. Zum 1. Advent postete die Moderatorin bei Instagram einige Bilder von sich beim Baden und garnierte sie mit einem Adventsgruß an ihre Follower: "Schönen ersten Advent". Zudem lud Meis ein Video hoch, das sie in den Meereswellen zeigt. Passend zur Weihnachtszeit trägt sie hier einen roten Bikini.

Dabei hat sie die USA nicht zufällig als Urlaubsziel auserkoren - ihr Verlobter Niclas Castello (41) lebt dort. Die beiden hatten sich erst im Oktober verlobt. Seit Meis und Castello ein Paar sind, pendelt sie zwischen Hamburg, wo sie mit Sohn Damian (13) lebt, und den USA.

Doch Meis hat noch weitere gute Gründe für einen Trip in die USA: In den vergangen Tagen besuchte sie auch ihre Freundin Alessandra Meyer-Wölden (36), die mit ihrem Mann und ihren Kindern in den USA lebt. Gut möglich, dass auch Sylvie Meis nach der Hochzeit in die USA zu ihrem Liebsten zieht.