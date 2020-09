Sylvie Meis und Niclas Castello haben Ja gesagt. Während sie erst nach dem Wochenende Fotos zeigen will, führen ihre Gäste durch die Pracht.

Ende gut, alles gut. Eigentlich wollten sie längst Mann und Frau sein, doch nachdem sie ihre Hochzeit wegen Corona verschieben mussten, hat nun alles geklappt: Moderatorin Sylvie Meis (42) und Künstler Niclas Castello (42) haben am Wochenende in Florenz, Italien, geheiratet. Während sie erst nach den Feierlichkeiten Fotos auf ihrem Instagram-Account zeigen will, lassen die Promi-Gäste schon mal erahnen, wie prunkvoll und romantisch es gewesen sein muss.

"Königlich"

"Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit @sylviemeis und @niclas.castello - die Sonne scheint heute nur für euch beide", schreibt Influencer Riccardo Simonetti (25) am Samstag zu zwei Fotos auf Instagram, die ihn im Hochzeitsanzug in Florenz zeigen.

In den Stories zeigt er außerdem, wie prunkvoll das Ambiente in den Barock verzierten Räumlichkeiten war. "Alles fühlt sich hier so königlich an", schreibt er zu Bildern vom festlich geschmückten Tisch mit zartrosa-creme-farbenem Blumenschmuck, unzähligen Kerzen und goldumrandeten Tellern. Zu sehen ist auch, wie ausgelassen die Hochzeit gefeiert wurde - einige Gäste landeten am Schluss der Feier sogar im Pool.

Einem besonderen Highlight für ihn selbst widmet Simonetti sogar einen Extra-Post: "Ich habe mir direkt ein weißes Kleid bestellt, schreibt er. Warum? Er hatte Sylvies großen Maiglöckchen-Brautstrauß gefangen.

"Love is in the air"

Model, Schauspielerin und Moderatorin Barbara Meier (34) war zusammen mit Ehemann Clemens Hallmann (gab. 1976) und Baby Marie-Therese (2 Monate) ebenfalls der Hochzeitseinladung nach Italien gefolgt. Von ihr erfahren die Follower jede Menge "Love is in the air" sowie Details zum Empfang am Vorabend der Hochzeit und zum Ort der Eheschließung. Sie zeigt aber auch, wie sie selbst gestylt wurde und in was für einem Traumkleid sie zur Hochzeit erschien. Und der bestens gelaunte Schauspieler Ralf Moeller (61) ist ebenfalls in einer Story zu sehen.

Party und Dinner

Dass Ralf Moeller geladen war, zeigt er auch persönlich auf Instagram. Er gewährte hübsche Eindrücke von den opulenten Feierlichkeiten. Ein Videoclip zeigt den festlich geschmückten Saal. Sein Kommentar: "Dinner time". Zuvor war schon "Party time", wie ein weiterer Clip vom Empfang am Pool zeigt - DJ und Saxophonistin inklusive.

Verlobung vor einem Jahr

Sylvie Meis und Niclas Castello gaben ihre Verlobung im Oktober 2019 bekannt. Eigentlich wollten sie sich bereits im Juni 2020 das Jawort geben, doch wegen Corona haben sie die Hochzeit um einige Wochen nach hinten verschoben. Für Meis ist es die zweite Ehe. Von 2005 bis 2013 war sie mit Ex-Fußball-Star Rafael van der Vaart (37) verheiratet. Gemeinsam haben sie Sohn Damián van der Vaart (14).