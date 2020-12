Sylvie Meis und Rafael van der Vaart verstehen sich offenbar weiterhin gut. Die Moderatorin schwärmt von ihrer Patchworkfamilie.

Sylvie Meis (42) und ihr Ex-Mann Rafael van der Vaart (37) verstehen sich offenbar blendend. Die Moderatorin verriet am Mittwoch im "SAT.1-Frühstücksfernsehen": "Wir haben die besten Abende." Dabei gebe es ein paar Flaschen Wein und sie halte Jesslynn, die kleine Tochter van der Vaarts, auf dem Schoß: "Sie kuschelt, wir spielen Darts, wir reden." Über die Partnerin ihres Ex-Manns, Estavana Polman (28), sagt Meis: "Ich liebe Estavana, das ist eine Frau nach meinem Herzen. Diese Patchworkfamilie funktioniert, was man immer mal hofft!" Sie könne nicht glücklicher sein, so die 42-Jährige.

Zusammen mit Rafael van der Vaart hat Sylvie Meis den 14-jährigen Sohn Damián. Und für sie sei die Kinderplanung "komplett abgeschlossen", erklärte sie: "Ich habe eine Krebserkrankung hinter mir." Sie mache immer noch eine Hormontherapie, "das heißt, es ist für mich überhaupt keine Frage. Und ich habe das beste Kind der Welt!" 2009 wurde bei Meis Brustkrebs diagnostiziert. Der Tumor wurde operativ entfernt, anschließend unterzog sie sich einer unterstützenden Chemotherapie.

"Ein großer Verlust"

Ihr Sohn Damián ist nun für seine Fußballkarriere zu seinem Vater nach Dänemark gezogen: "Ich wollte gar nicht, dass er geht", so Meis: "Es fühlte sich wie ein großer Verlust an, als Mutter das Kind so jung gehen zu lassen." Aber als er ihr gesagt habe, dass das sein Traum sei, und er diese Chance jetzt nutzen wolle, habe sie mit Rafael gesprochen. Per FaceTime unterhalte sie sich jeden Tag mit ihrem Sohn, "das ist sehr, sehr schön und das brauche ich auch. Weil es schon eine sehr, sehr heftige Zeit gerade ist".

Sylvie Meis schwärmte in dem Gespräch mit Marlene Lufen (49) aber auch von ihrem Mann Niclas Castello (42), den sie als den "besten Ehemann der Welt" bezeichnete. Im September gaben sich die beiden das Jawort, etwa ein Jahr nach der Verlobung. Mit Ex-Fußballstar van der Vaart war Meis von 2005 bis 2013 verheiratet. Der gemeinsame Sohn Damián kam 2006 zur Welt. Van der Vaart ist seit 2016 mit der niederländischen Handballspielerin Estavana Polman liiert. 2017 wurde ihre gemeinsame Tochter Jesslynn geboren.