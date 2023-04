Promis wie Sylvie Meis und Oliver Pocher machen vor, dass Patchwork sehr gut funktionieren kann.

Wenn nach einer Trennung neue Familienkonstellationen entstehen, ist das für viele Beteiligte eine schwierige Herausforderung. Aber Patchwork kann auch gelingen - das machen viele Prominente vor. Doch von selbst kommt ein gutes Verhältnis nicht. Es steckt oftmals harte Arbeit dahinter.

Sylvie Meis (45)

Die Moderatorin schwärmt aktuell in einem Interview mit der "Gala" von der neuen Partnerin ihres Ex-Mannes Rafael van der Vaart (40): "Estavana ist eine super tolle Frau. Wunderschön. Talentiert, mit einer tollen Karriere." Sie betont sogar: "Wir sind richtig gute Freundinnen." Estavana Polman (30) sei es vor allem zu verdanken, dass sich alle so gut verstünden. Nach der Trennung 2013 hatten Sylvie Meis und Rafael van der Vaart lange ein angespanntes Verhältnis. Inzwischen feiern sie sogar wieder Weihnachten zusammen, wie die Moderatorin auf ihrer Instagram-Seite stolz zeigte. "Der große Gewinner ist Damian", freut sich Sylvie über das perfekte Patchworkglück. Der 16-Jährige lebt seit drei Jahren bei seinem Vater Rafael in Dänemark, Sylvie Meis kommt jeden Monat zu Besuch.

Oliver Pocher (45)

Urlaub mit der aktuellen Frau, der Ex und den insgesamt fünf Kindern? Diese Konstellation ist für viele undenkbar. Der Comedian aber genoss schon die Ferien zusammen mit Amira Pocher (30) und ihrer Vorgängerin, Alessandra Meyer-Wölden (40). Das klappt vor allem, weil Amira Pocher zwischen den entzweiten Ex-Partnern vermittelte. Im Podcast "Mama locker" verriet die Moderatorin , dass die Patchwork-Harmonie ein weiter Weg war: "Sandy ist mir echt ans Herz gewachsen. Wir haben keinen einfachen Start gehabt. Umso stolzer bin ich, dass wir jetzt dieses Verhältnis haben." Erst im März feierte das Trio gemeinsam in Paris den Geburtstag von Alessandra Meyer-Wölden. Ein gemeinsames Bild auf Amira Pochers Instagram-Profil kommentierte sie mit dem Wort "Familie". Meyer-Wölden findet zudem: "Die Kinder sind die großen Gewinner."

Thomas Heinze (59)

Der Schauspieler lebt seit 20 Jahren das Patchwork-Modell und bilanzierte im März im "Bunte"-Interview: "Es war herrlich. Aber ich kann mir da nicht die Krone aufsetzen, das war das Verdienst der zwei tollen Frauen, die einfach sehr erwachsen gesagt haben: 'Kein blöder Zickenkrieg, es geht jetzt nicht um uns, es geht um die Kinder!'"2003 bekam er gleich drei Kinder von zwei Frauen: Ex-Partnerin Nina Kronjäger (56) brachte Zwillinge zur Welt, seine neue Lebensgefährtin Jackie Brown (51) einen Sohn. Die schwierige Situation gelang, weil alle an einem Strang zogen. "Das ist der Schlüssel." Die Familien lebten nahe beieinander, so dass die Kinder gemeinsam aufwachsen konnten. Auch gemeinsame Urlaube gehörten dazu. "Selbst als Perfektionist wüsste ich nicht wirklich, was man hätte besser machen können. Ich hatte mit Nina 'ne tolle Zeit und bin jetzt mit Jackie wahnsinnig glücklich."

Veronica Ferres (57) & Carsten Maschmeyer (63)

Der "Die Höhle der Löwen"-Investor brachte zwei Söhne mit in die Beziehung, die Schauspielerin ihre Tochter Lilly Krug (21). Der Anfang als Patchwork-Familie gestaltete sich vor allem wegen der Kinder schwer, wie das Paar verraten hat. "Unsere Kinder waren gegen den jeweils neuen Partner. Die ersten vier Jahre haben meine zwei Söhne Veronica nicht akzeptiert und Lilly mich nicht", erzählte Maschmeyer. Ferres erinnert sich: "Es war oft schmerzhaft. Sie brauchten eben Zeit." Erst allmählich sei die neue Konstellation gewachsen. Nach einigen Jahren konnte Veronica Ferres sich freuen: "Heute ist es wunderschön. Wir lieben alle drei gleichermaßen. Und die Jungs lieben ihre Schwester - sie trösten sich sogar gegenseitig bei Liebeskummer."

Jürgen Vogel (54)

Der Schauspieler zählt fünf eigene, zwei Stiefkinder und vier Frauen zu seiner Familie. Ein Gefüge, das nach seinen Aussagen sehr gut gelingt. "Ich hatte Glück mit meinen Frauen. Für uns ist Familie das Wichtigste. Deswegen kriegen wir das hin, feiern Weihnachten zusammen und gestalten Familienfeste gemeinsam. (...) Bei uns musste nie ein Krieg ausgefochten werden", verriet er im Podcast "Women Hit Harder" sein Patchwork-Geheimnis. Dazu zählt auch, dass er es anders macht als seine Eltern: "Ich hatte kein so gutes Elternhaus. Keine Paradeeltern. Es waren harte Zeiten. Bei mir sind die Kinder im Fokus. Ich bin zuallererst Vater und nebenbei Schauspieler."

Bruce Willis (68)

Auch Hollywood-Stars können Patchwork-Harmonie. Das Paradebeispiel ist der Actionheld, der fünf Töchter von zwei Frauen hat. Nicht nur die Kinder verbringen viel Zeit zusammen, auch seine Frau Emma Heming-Willis (44) und Ex-Frau Demi Moore (60) haben kein Problem damit, sich bei vielen Familienaktivitäten zu sehen. Demi Moore postet auf ihrer Instagram-Seite häufig Bilder von den gemeinsamen Stunden.

Jennifer Lopez (53) & Ben Affleck (50)

Die Sängerin hat Zwillinge aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (54), der Schauspieler drei Kinder mit Jennifer Garner (50). Da gibt es sicher sehr viel zu organisieren und zu besprechen. "Wir haben gemischte Familien, doppelt so viele Leute, doppelt so viel Spaß, doppelt so viel Liebe, doppelt so viele Geschenke und dreifach so viel Chaos", beschrieb Jennifer Lopez das Patchwork-Leben auf ihrer offiziellen Internetseite "onthejlo.com". Offenbar funktioniert es, weil sich die Kinder gut verstehen. Allen voran ihre Tochter Emme (15) und seine Tochter Seraphina (14) gelten als beste Freundinnen. Darüber nähern sich auch die Sängerin und ihre Vorgängerin Jennifer Garner an, obwohl das Verhältnis lange als schwierig galt: Gemeinsam besuchten sie im Januar eine Aufführung von Serahpina, wie "Page Six" berichtete.