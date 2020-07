Sylvie Meis (42) lässt ihren 15-jährigen Sohn Damian ziehen. Wie sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und Vater des Kindes, Ex-Fußball-Star Rafael van der Vaart (37), in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung bekannt gab, wird Damian bald bei van der Vaart in Dänemark wohnen. Der Grund: Der Junge wird dort beim renommierten Verein Esberg fB in der U15-Mannschaft in die Fußstapfen seines Vaters treten.

"Ich war geschockt und habe erst einmal nein gesagt", berichtet Meis über ihren ersten Gedanken nach Übermittlung der Nachricht, dass ihr Sohn diese Möglichkeit bekomme. "Natürlich wollte ich ihn nicht gehen lassen", gibt die Moderatorin offen zu. Dann habe sie aber eine Nacht darüber geschlafen und Damian ganz offen gefragt, was er möchte. "Ohne ihn als Mutter unter Druck zu setzen", erzählt Meis. Sie könne den Träumen ihres Sohnes nicht im Wege stehen.

Starke Gefühle bei Sylvie Meis

Eine Woche lang habe sie Tag und Nacht nur geweint. Van der Vaart kann die Gefühle seiner Ex-Frau offenbar verstehen: "Auch ich weiß, wie es ist, wenn man von seinem Kind getrennt lebt." Bereits in den letzten Jahren habe Rafael immer wieder Trainingseinheiten für seinen Sohn organisiert, an denen Damian in seinen Ferien teilgenommen habe. Übrigens: Der Hamburger SV, ebenfalls ein Ex-Verein von van der Vaart, ist derzeit offenbar noch kein Thema.

Der Ex-Kicker über diese Variante: "Damian ist schnell und technisch gut, aber er muss noch an sich arbeiten. Außerdem würde ich nie beim HSV anrufen und darum bitten, meinen Sohn aufzunehmen. Es ist gut, dass er seinen eigenen Weg geht." Van der Vaart und Meis waren von 2005 bis 2013 verheiratet. Seit der Trennung vor sieben Jahren gaben sie nun erstmals wieder ein gemeinsames Interview.