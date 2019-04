Sylvie Meis (41) ist wieder Single. Die niederländische TV-Moderatorin hat sich von ihrem Freund Bart Willemsen (29) getrennt. "Es war eine wunderbare Zeit gemeinsam, die vor ein paar Wochen geendet hat", bestätigte Meis dem Magazin "Bunte" die Trennung.

Meis und der Filmproduzent Willemsen hatten sich bei den Dreharbeiten zum Film "Misfit" kennen gelernt, in dem die 41-Jährige die Rolle der intriganten Direktorin Himmelmann spielt. Seit November 2018 waren Meis und Willemsen ein Paar.

Für die Premiere von "Misfit" waren die beiden erst vor einem Monat aus dem Urlaub in Mexiko zurückgekommen. Dort hatte sich Sylvie an beliebten Hochzeitslocations auf Instagram markiert, was Gerüchte über eine Verlobung kräftig anheizte. Dass das Liebesglück für die beiden nicht angehalten hat, kommt also einigermaßen überraschend. Für Meis ist es die zweite Trennung innerhalb eines Jahres. Erst im Sommer 2018 war ihre Beziehung mit dem spanischen Milliardär Manuel Campos Guallar in die Brüche gegangen.