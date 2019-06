Sylvie Meis (41) ist bekannt für ihre Traumfigur, die sie bei passenden Gelegenheiten in umwerfende Outfits hüllt. So auch am Wochenende bei der Hochzeit von Barbara Meier (32) und Klemens Hallmann (43). Ein Foto von sich in einer kunstvollen zartrosa Spitzen-Kreation der Berliner Designerin Jasmin Erbas postete die Niederländerin auf ihrem Instagram-Account. Lilly Becker (42), Alessandra Meyer-Wölden (36) oder Motsi Mabuse (38) gefiel die Traumrobe sehr, sie verteilten großzügig Lob und Herzchen. Andere Follower kritisierten den Hochzeitslook allerdings auch.

"Ist das nicht ein wenig zu auffallend schön?? Versteh mich nicht falsch, es ist absolut schön, aber es ist der 'Tag ihres Lebens' einer anderen Frau", schreibt eine niederländische Followerin. Eine andere fragt auf Englisch: "Ernsthaft? Sich so auf einer anderen Hochzeit anzuziehen? Definitiv ein tolles Kleid, aber..." Eine deutschsprachige Followerin bezeichnet Meis' auffallenden Look sogar als "No Go": "Also dezenter wäre besser, so was kann man doch nicht als Hochzeitsgast tragen. Die Braut sollte immer die Hauptperson sein und das übertreffen zu wollen, ist schon mehr wie dekadent. Tut mir leid, absolutes No Go!!"