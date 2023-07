Als Promi sollte man besser darauf verzichten, Luxusgüter auf Instagram und Co. zu posten. Im schlimmsten Fall lockt man so Einbrecher an. Gerade erst wurden Sylvie Meis Handtaschen und Schmuck im Wert von 800.000 Euro gestohlen – und sie ist nicht die erste, der das passiert ist.

Nicht nur Bilder von Kindern haben in den sozialen Netzwerken nichts zu suchen – auch Birkin Bags und Co. sollte man eher nicht auf Instagram und zur Schau stellen. Wie das "Hamburger Abendblatt" zuerst berichtete, klauten Einbrecher kürzlich Handtaschen und Schmuck im Wert 800.000 Euro aus der Wohnung von Sylvie Meis in Hamburg Eppendorf. Wer der Moderatorin auf Instagram folgt, weiß, dass sie immer mal wieder Bilder von sich mit teuren Taschen oder Schmuck postet, gerne auch aus ihrer Wohnung.

Wie Sylvie Meis: Auch diese Promis wurden ausgeraubt

Meis ist nicht der erste Promi, der ausgeraubt wurde. Der bekannteste Fall aus den vergangenen Jahren ist sicherlich der von Kim Kardashian. Keiner protzte so offensichtlich mit Diamanten und Taschen wie die Unternehmerin. Jahrelang postete sie fröhlich ihre Klunker – manche davon mehrere Millionen Dollar wert. Doch die Fotos sahen natürlich nicht nur Kardashians treue Fans, sondern auch Menschen mit bösen Hintergedanken.

Im Herbst 2016 befand sich die heute 42-Jährige mit ihrer Entourage in Paris, wohnte dort in einer mehrstöckigen Unterkunft. Sie war allein, als fünf als Polizisten verkleidete Männer sich Zutritt zu ihrem Apartment verschafften, Kardashian knebelten und sie mit einer Waffe bedrohten. Anschließend wurde sie im Badezimmer eingeschlossen, währenddessen die Räuber Schmuck im Wert von elf Millionen Dollar stahlen. Einer der Täter, Yunis Abbas, wurde geschnappt und kam ins Gefängnis. Er begründete den Raubüberfall in einem Interview mit "Vice" ohne viel Reue und schob Kardashian selbst die Schuld zu. "Sie sollten gegenüber Menschen, die sich das nicht leisten können etwas weniger angeben", so Abbas über Promis wie die Kardashians. "Für manche ist das eine Provokation", sagte er. "Ich habe mir gedacht: Sie hat sehr viel Geld. Dieser Frau ist alles egal. Weil sie das Geld weggeschmissen hat, war ich eben da, um es aufzusammeln", erklärte er.

Schaden in Millionenhöhe

Und er verriet auch, dass Kardashians Social-Media-Autritte bei der Planung des Überfalls eine große Rolle gespielt haben. "Ich bin ins Internet gegangen, und es stimmt, ich habe ihren Schmuck gesehen, ich habe ihren Ring gesehen, ich habe gesehen, dass sie ihn überall gezeigt hat, und wir kannten diese Information durch die sozialen Medien. Wir wussten, dass sie zur Fashion Week kommen würde", gab er zu.

Kardashians kapern Italien Die Mega-Hochzeit von Kourtney Kardashian und Travis Barker ist in vollem Gange 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Sie sind die Hauptpersonen des Wochenendes: Travis Barker und Kourtney Kardashian geben sich in einem italienischen Schloss das Jawort – so Berichte. Nach der diesjährigen Grammy-Verleihung heirateten die beiden bereits scherzhaft in Las Vegas. Erst vergangene Woche gaben sie sich in kleinstem Kreis in Los Angeles das Jawort. Und jetzt soll mehrere Tage in Italien gefeiert werden. Für Kardashian ist es die erste Ehe, für Barker bereits die dritte. Mehr

Doch Kardashians Fall rüttelte ihre prominenten Kolleg:innen nicht wirklich auf. Nur zwei Jahre nach dem Überfall nahm die Polizei in Los Angeles eine Gruppe von Personen fest, die Social-Media-Profile von Rihanna, Christina Milian und einigen Sportlern verfolgt hatte und offenbar ebenfalls einen Einbruch plante. Im Jahr 2017 wurde bei Musikerin Nicki Minaj eingebrochen, als sie nicht in der Stadt war. Immer wieder postet die Rapperin Fotos von sich in ihrem Privatjet.

Auch "Real Housewives of Beverly Hills"-Star Kyle Richards ist dafür bekannt, auf Instagram und im Fernsehen wenig geheimzuhalten. Sie zeigt dort ihr Zuhause genauso wie ihre Taschensammlung – eine gefährliche Kombination. Im gleichen Jahr wie Minaj wurde auch bei Richards eingebrochen. Schmuck und Taschen im Wert von einer Million wurde geklaut.

Im Fall von Sylvie Meis und auch von Kim Kardashian stecken die Promis in einem Zwiespalt. Denn Luxusgüter gehören zu ihrem Image. Posten sie keine Bilder mehr von Schmuck und Taschen, könnte das ihrem öffentlichen Bild und den Beziehungen mit Sponsoren und Werbepartnern möglicherweise schaden. Und doch bleibt die Gefahr: Je mehr man preisgibt, desto angreifbarer wird man.

Quellen: Abendblatt / "Vice"