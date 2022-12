Sylvie Meis feierte Weihnachten gemeinsam mit der Familie ihres Ex-Manns. "Wir mögen uns alle super gerne", erklärte sie im Interview.

Sylvie Meis feiere Weihnachten mit ihrer Patchwork-Familie. Der "Bild am Sonntag" sagte die Moderatorin: "Wir besuchen das allererste Mal mit Damian die Familie meines Mannes, meine Schwiegerfamilie in Thüringen. Und feiern erstmals gemeinsam mit Rafael und Estavana." Sie fügte hinzu: "Wir haben es geschafft, eine aufrechte und tolle Patchwork-Familie zu sein, wir mögen uns alle super gerne und mit dem gemeinsamen Weihnachten machen wir Damian natürlich die größte Freude."

Sylvie Meis: Patchwork-Weihnachten mit den Kindern

Sogar ein Bild mit der neuen Frau ihres Ex-Mannes zu Weihnachten zeigte Meis auf ihrem Instagram-Account:

Meis war mit Fußballstar Rafael van der Vaart von 2005 bis 2013 verheiratet. Gemeinsam haben sie den sechzehnjährigen Sohn Damian. Der hat inzwischen noch eine kleine Halbschwester, die 2017 zur Welt kam. Mutter des Mädchens ist die Handballerin Estavana Polman, mit der der Fußballstar seit 2016 liiert ist.

Sylvie Meis ist seit zwei Jahren mit Niclas Castello verheiratet. Sie gaben sich am 19. September 2020 in Italien vor zahlreichen Promi-Gästen, Freunden und Familienmitgliedern in der prunkvollen Villa Cora das Jawort. Zuvor hatte das Paar, das sich bereits wenige Monate nach dem Bekanntwerden seiner Beziehung im November 2019 verlobte, die Feierlichkeiten coronabedingt verschieben müssen. Um seine Fußballkarriere voranzutreiben, ist Damian 2020 zu seinem Vater nach Dänemark gezogen.